Bethesda Softworks kündigt Beta-Anmeldungen für The Elder Scrolls Online an

(PRN) - - Fans des preisgekrönten Franchise bekommen die Gelegenheit, die Onlinewelt von Elder Scrolls mit Freunden zu erkunden

Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - Bethesda Softworks® und ZeniMax® Onlinestudios gaben heute bekannt, dass Beta-Anmeldungen jetzt für The Elder Scrolls® Online bei ElderScrollsOnline.com offen sind. Interessierte Spieler müssen einfach auf die Website gehen und sich für eine Chance zu spielen, registrieren. Ausgewählten Beta-Registranten wird ein früher Zugang zum Beta-Testspiels gewährt. Sie werden unter den Ersten sein, die diese epische Welt, der in 2013 am meisten mit Spannung erwarteten Veröffentlichung mit anderen zu erleben. Timing und Details des Beginns des Spieltests wird zu einem späteren Zeitpunkt für diejenigen, die sich registrieren, bereitgestellt werden.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130122/LA45640)



"Wir freuen uns sehr darauf, das Spiel in die Hände der Spieler zu bekommen", sagte Matt Firor, Spieldirektor von The Elder Scrolls Online. "Wir erhalten wertvolles Feedback über den Beta-Prozess, und das hilft uns sicherzustellen, dass das Spiel eines der besten Online-Spielerfahrungen, die je angeboten wurde, wird - Eine, die dem The Elder Scrolls Franchise würdig ist"

The Elder Scrolls Online bringt zum ersten Mal die preisgekrönten Elder Scrolls Onlineerfahrung. Mit ZeniMax Online's Megaservertechnologie, werden die Spieler mit einer vernetzten Welt, die ein eingebautes soziales Netzwerk besitzt, zusammengebracht, welches ihnen dazu verhilft, mit allem was ihre Freunde machen, auf dem Laufendem zu bleiben. Megaservertechnologie vermeidet den Aufwand der Splitterauswahl und macht The Elder Scrolls Online eines der sozial am stärksten aktivierten Spiele aller Zeiten das jemals kreiert wurde. Ob allein zu spielen oder mit Hunderten von Freunden, die Spieler können ihre eigenen Spielweise entwickeln, wie sie sich auf eine epische Reise durch Tamriel begeben.

The Elder Scrolls Online wurde 2013 als eines der am meist erwarteten Spiele von zahlreichen Verkaufsstellen, einschließlich IGN, The Guardian, MMORPG.com und Ten Ton Hammer benannt und wurde vor kurzem als "die nächste 'echte' großen MMO" von MPOGD.com erklärt. Nach der Erfahrung mit hands-on Gameplay in diesem Herbst, beschrieb MMORPG.com das Spiel als "eine perfekte Soße aus überwältigend."

The Elder Scrolls Online ist der erste Elder Scrolls Titel, der online gespielt wird, nach fast 20 Jahren dieser meistverkauften, preisgekrönten Phantasierollenspielen. The Elder Scrolls V: Skyrim® ist das letzte Kapitel der Elder Scrolls Geschichte. Skyrim, von Bethesda Spielstudios entwickelt, wurde im November 2011 veröffentlicht und hat weltweit kritischen und kommerziellen Erfolg genossen. Als die Nachfolge des 2002 Rollenspiel des Jahres, haben The Elder Scrolls III: Morrowind® und das Spiel des Jahres 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion®, hat Skyrim Hunderte von 'Spiel des Jahres' Auszeichnungen erhalten und verkaufte über 10 Millionen Exemplare im ersten Monat.

The Elder Scrolls Online ist für die Freigabe im Jahr 2013 vorgesehen und wird für den PC und den Mac von ZeniMax Online Studios entwickelt. Das Studio wird von Industrieveteran Matt Firor, der mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Online-Spieleentwicklung hat, geleitet. The Elder Scrolls Online wurde noch nicht von der ESRB bewertet.

Über ZeniMax Media Inc.

ZeniMax Media ist ein privat geführtes Medienunternehmen außerhalb von Washington DC mit internationalen Büros in London, Paris, Frankfurt, Eindhoven und Tokio. Über ihre Tochtergesellschaften erstellt und veröffentlicht ZeniMax Media originale interaktive Unterhaltungsinhalte für Konsolen, PC und Handheld/Wireless-Geräte. Zu ZeniMax Media Divisionen gehören Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, MachineGames Schweden, Battlecry Studios, ZeniMax Europe Ltd., ZeniMax Asia K.K. und ZeniMax Online Studios. Für weitere Informationen über ZeniMax Media, besuchen sie www.zenimax.com.

Über Bethesda Softworks

Bethesda Softworks, ist ein Bestandteil der ZeniMax Media Inc. Unternehmensgruppe, dem weltweiten Herausgeber führender interaktiver Entertainmentsoftware. Titel, die unter dem Bethesda Label anfallen, beinhalten Blockbuster-Franchises wie DOOM®, QUAKE®, The Elder Scrolls®, Fallout®, Wolfenstein®, RAGE® und Dishonored(TM). Für weitere Informationen über Produkte von Bethesda Softworks finden sie unter www.bethsoft.com.

Über ZeniMax Online Studios

ZeniMax Online Studios, ein Geschäftsbereich von ZeniMax Media Inc., wurde gegründet, um ein führender Entwickler von Onlinespielen zu werden, mit besonderem Fokus auf Massively Multiplayer Online Roleplaying Games (MMORPGs). ZeniMax Online Studios befindet sich in Hunt Valley, Maryland. Für weitere Informationen über ZeniMax Online Studios, besuchen sie www.zenimaxonline.com.

The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, Bethesda, ZeniMax und die zugehörigen Logos, sind eingetragene Marken oder Marken von ZeniMax Media Inc., die in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragen sind. Fallout ist eine eingetragene Marke oder Marke von Bethesda Softworks LLC in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. DOOM, QUAKE, Wolfenstein und RAGE sind eingetragene Marken oder Marken von id Software LLC in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragen. Andere Produkt- und Firmennamen, die hier erwähnt wurden, sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Web site: http://bethsoft.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Pete Hines, Tracey Thompson, Erin Losi, Bethesda

Softworks, +1-301-926-8300, phines @ bethsoft.com,

tthompson @ bethsoft.com,

elosi @ bethsoft.com