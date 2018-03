Ramco Systems schließt Rahmenliefervertrag mit der Fluggesellschaft Emirates

Dubai, Vae, Und Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - - Erste Vereinbarung über die Einführung eines Reliability-Informations-Management-Systems unterzeichnet

Ramco Systems, der globale Anbieter von Aviation-Software, hat einen Rahmenvertrag mit der Fluggesellschaft Emirates unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass Ramco Systems ein Reliability-Informations-Management-System in der Engineering-Abteilung von Emirates einführt.

Virender Aggarwal, CEO, Ramco Systems, erklärte: "Es ist ein grossartiger Start ins Neue Jahr, dass Emirates jetzt zu der wachsenden Zahl der Aviation-Kunden von Ramco gehört. Wir haben einen Fünfjahres-Rahmenvertrag mit der Emirates-Group, dem weltweit grössten kommerziellen Carrier, abgeschlossen. Wir gewinnen in der internationalen Luftfahrtindustrie zunehmend an Bedeutung und freuen uns über diesen Abschluss, der uns auch weitere Geschäftschancen eröffnet."

"Unsere Strategie einer Konzentration auf Enterprise-Applications (ERP), die über eine Cloud oder mobile Geräte laufen und über eine Gen-Y-Benutzeroberfläche verfügen, hilft uns bei der Profilierung und Wahrnehmbarkeit im Markt. Durch unsere F&E-Investitionen streben wir nach dem Ausbau der Zugänglichkeit (über jedes Gerät) und Verbesserung der Nutzungseigenschaften der Software. Das wird unsere umwälzende Neuerung für die Zukunft sein," ergänzte P. R. Venketrama Raja, Vice Chairman & Managing Director, Ramco Systems.

Die Ramco Aviation Suite

wurde eigens für

die Luftfahrtindustrie entwickelt und auf die speziellen Bedürfnisse von Fluggesellschaften, Betreibern von Rotorflugzeugen und unabhängige MROs abgestimmt. Die Lösung unterstützt Luftfahrtunternehmen dabei, bewährte Verfahren in alle Engineering-und Wartungsmassnahmen einzuführen und Betriebskosten zu senken.

Über Ramco Systems:

Ramco Systems liefert End-to-End Enterprise-Lösungen der nächsten Generation, welche eine vollständige Umsetzung von Geschäftsvorgängen in Echtzeit ermöglichen. Auf der Grundlage von RamcoVirtualWorks(R) operieren alle Ramco-Produkte in der Cloud. Sie decken den gesamten Geschäftszyklus von Transaktionen bis Analysen ab. Als Teil der Ramco Group, die einen Gesamtumsatz von 1 Mrd. USD generiert, bietet das Unternehmen ERP, HCM, SCM, CRM, Finanzdienstleistungen, Service-Management, Asset-Management, Process Control, Projektmanagement und Analysen für multiple vertikal integrierte Unternehmen über das jeweils am besten geeignete Cloud-Modell an, sei es nun eine Public-Cloud, eine Private-Cloud oder eine Community gestützte Cloud. Ramco konzentriert sich auf die Herstellung innovativer Geschäftslösungen, die schnell und kosteneffizient in komplexe Umgebungen integriert werden können. Ramco hat global über 150.000 Nutzer bei mehr als 1.000 Kundenunternehmen in 35 Ländern. Das Unternehmen unterhält derzeit 17 Niederlassungen in Indien, USA, Europa, dem Nahen Osten, Südafrika und im APAC.

Ramco Aviation Suite liefert globale Software-Lösungen für Aviation Maintenance & Engineering (M&E) und Maintenance Repair & Overhaul (MRO). Die Ramco Aviation Suite wurde eigens für die Luftfahrtindustrie entwickelt und bietet eine vollständige ERP-Funktionalität einschliesslich HR, Finanzwesen und Materialverwaltung. Damit werden alle Geschäftsbedürfnisse des Aviations-Segments abgedeckt. Zu den Kunden von Ramco gehören unter anderem: Emirates, Air India, Pinnacle Airlines, CONAIR, PHI, Air Methods, Era Helicopters, AeroMexico Connect, Republic Airways, Chautauqua, Shuttle America, TACA Regional, Air New Zealand's SafeAir Limited, JEJU Air Co. Ltd. Gulf Helicopters, FL Technics, Columbia Helicopters, Air Medical Group, AlSalam Aircraft Co., Jazeera Airways, ADAC Luftfahrt Technik, AirWorks, GoAir und Yemen Airways.

