EANS-News: Century Casinos erweitert und verlängert Zusammenarbeit mit TUI Cruises

22. Jänner 2013

COLORADO SPRINGS, Colorado, 22. Jänner 2013 - Century Casinos, Inc. (NASDAQ Capital Market® und Wiener Börse: CNTY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die bestehende Zusammenarbeit mit TUI Cruises ausgeweitet und verlängert hat.

TUI Cruises, ein Joint Venture zwischen der TUI AG und Royal Caribbean Cruises Ltd., legt seinen Fokus auf den Bereich der "Premium All Inklusive" Kategorie und hat zur Zeit zwei Luxus-Schiffe für je 1.900 Passagiere in Betrieb (Mein Schiff 1, Mein Schiff 2). Ein neues, größeres Schiff (Mein Schiff 3) für 2.500 Passagiere ist bereits in Bau, mit geplanter Fertigstellung Anfang 2014, und ebenfalls Bestandteil des neuen Vertrages, der zumindest bis Mai 2017 läuft.

"Wir freuen uns sehr über die Ausweitung und Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit TUI Cruises. Durch die wachsende Anzahl an Schiffs-Casinos nimmt dieses Geschäftsfeld eine sehr erfreuliche Entwicklung für Century Casinos", sind Erwin Haitzmann und Peter Hoetzinger, Co CEOs von Century Casinos, überzeugt.

Über Century Casinos, Inc.:

Century Casinos, Inc. ist ein internationales Casinounternehmen, das das Century Casino & Hotel in Cripple Creek, Colorado, das Century Casino & Hotel in Central City, Colorado, sowie das Century Casino & Hotel in Edmonton, Kanada und das Century Casino in Calgary, Kanada, besitzt und betreibt. Weiters betreibt die Gesellschaft zwölf Casinos an Bord von Luxus-Kreuzfahrtschiffen (Regatta, Nautica, Marina, Riviera, Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Wind Surf, Wind Star, Wind Spirit, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner und Seven Seas Navigator). Über ihre österreichische Tochtergesellschaft, Century Casinos Europe GmbH, hält das Unternehmen 33,3% der Anteile an Casinos Poland Ltd., dem Eigentümer von acht Casinos in Polen. Die Gesellschaft betreibt auch das Casino

im Radisson Aruba Resort, Casino & Spa auf Aruba in der Karibik. Century Casinos, Inc. verfolgt laufend weitere internationale Casino-Projekte in verschiedenen Entwicklungsstufen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter www.centurycasinos.com. Die Aktien der Gesellschaft werden unter dem Tickersymbol CNTY am NASDAQ Capital Market® und im Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt.

This release may contain "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Security Act of 1933, as amended, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on the beliefs and assumptions of the management of Century Casinos based on information currently available to management. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding approvals required for the CPL transaction and the, Racing Entertainment Centre project in Alberta, Canada, future results of operations, operating efficiencies, synergies and operational performance, economic improvements in 2013 and plans for our casinos and our Company. Such

forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from future results expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements include, among others, the risks described in the section entitled "Risk Factors" under Item 1A in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2011. Century Casinos disclaims any obligation to revise or update any forward-looking statement that may be made from time to time by it or on its behalf.

Unternehmen: Century Casinos,Inc. c/o Century Casinos Europe GmbH, Untere Viaduktgasse 2 A-1030 Wien Telefon: +43/664/3553935 FAX: +43/1/5336363 Email: peter.hoetzinger @ cnty.com WWW: www.cnty.com Branche: Glücksspiele ISIN: AT0000499900 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

