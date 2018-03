BZÖ-Bucher präsentiert Wahlkreisspitzenkandidaten

Bucher setzt auf treue Orange - Menschen auf die sich auch die Kärntner verlassen können

Klagenfurt (OTS) - Der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl und Bündnisobmann des Kärntner BZÖ, Josef Bucher hat heute in einer Pressekonferenz in Klagenfurt die Wahlkreisspitzenkandidaten für die Landtagswahl präsentiert. "Das BZÖ bietet mit seinen vielen attraktiven Kandidatinnen und Kandidaten eine gesunde Mischung aus unseren politischen Schwerpunkten und jungem Blut. Männer und Frauen die bewiesen haben, dass sich nicht nur das BZÖ auf ihre Standfestigkeit verlassen kann, sondern auch alle Kärntnerinnen und Kärntner."

Die Liste des Wahlkreises 1 (Bezirke Klagenfurt-Stadt und -Land) führt Klaus Kotschnig, Angestellter aus der Landeshauptstadt und 37 Jahre alt, an. Der Nationalratsabgeordnete und geschäftsführende Landesparteiobmann Sigisbert Dolinschek belegt den dritten Listenplatz. Josef Bucher selbst wird im Wahlkreis 2 (St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg) die Liste anführen. Spitzenkandidatin im Wahlkreis 3 (Villach-Stadt und -Land) ist die Bezirksschulrätin und erfahrene Landespolitikerin Johanna Trodt-Limpl. Im Wahlkreis 4 (Hermagor, Spittal und Feldkirchen) steht der Kommunalpolitiker und Kleinunternehmer Christian Fercher, 36 Jahre alt, die Liste des BZÖ an

Bucher erklärte seine Entscheidung für die Spitzenkandidaten folgendermaßen: "Zum einen darf ich Ihnen heute als Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 3 Mag. Johanna Trodt-Limpl präsentieren. Sie ist eng verwurzelt in der Bildungspolitik und repräsentiert damit eine wichtige Säule in meiner Politik. Kärnten hat gerade in der Bildung einen enormen Aufholbedarf. Als Spitzenkandidat im Wahlkreis 4 hat Christian Fercher als Unternehmer Erfahrung damit, wie man stabile Fundamente und Gebäude errichtet. Und Klaus Kotschnig ist ein starkes, engagiertes Angebot für den Wahlkreis 1, ein Kandidat der sich wirklich tagtäglich um die Sorgen und Anliegen gerade der sozial schwachen Bürger kümmert.

Der BZÖ-Chef verwies auch darauf, dass das BZÖ den Kärntnerinnen und Kärntnern am 3. März ein "sauberes Angebot macht. Natürlich haben alle Kandidaten auf den Wahlkreislisten die BZÖ-Ehrenerklärung unterzeichnet. Bei allen BZÖ-Kandidaten steht das Land im Mittelpunkt, nicht ihr persönlicher Vorteil."

LANDTAGSWAHL KÄRNTEN 2013

Parteiliste: BZÖ - Liste Josef Bucher (Kurzbezeichnung: BZÖ)

Kreiswahlvorschlag: Wahlkreis 1: Landeshauptstadt Klagenfurt und Klagenfurt Land

Nr. Familienname Vorname Geburtsjahr Beruf PLZ Ort

1 Kotschnig Klaus 1975 Angestellt 9020 Klagenfurt

2 Edlacher Marianne 1964 Angestellt 9131 Grafenstein

3 NAbg. Dolinschek Sigisbert 1954 Politiker 9173 St. Margareten

4 Dr. Poosch Horst 1972 Unternehmer 9062 Moosburg

5 Costisella Clemens 1969 Angestellt 9020 Klagenfurt

Kreiswahlvorschlag: Wahlkreis 2: St. Veit an der Glan, Völkermarkt, Wolfsberg

Nr. Familienname Vorname Geburtsjahr Beruf PLZ Ort

1 NAbg. Bucher Josef 1965 Politiker 9360 Friesach

2 Dohr Dieter 1972 Unternehmer 9462 Bad St. Leonhard

3 Woschitz Adolf 1975 Vertragsbediensteter 9133 Miklautzhof

4 Korak Wilhelm 1974 Angestellter 9064 Pischeldorf

5 Ing. Jäger Manfred 1958 Angestellter 9322 Micheldorf

Kreiswahlvorschlag: Wahlkreis 3: Stadt Villach und Villach Land

Nr. Familienname Vorname Geburtsjahr Beruf PLZ Ort

1 Mag. Trodt-Limpl Johanna 1955 Bezirksschulinspektorin 9585 Gödersdorf

2 Trost Waldemar 1959 Unternehmer 9241 Wernberg

3 Piendl Gerald 1978 Arbeiter 9521 Treffen

4 Vallant Heimo 1964 Angestellter 9241 Wernberg

5 Kohlberger Robert 1970 Angestellter 9500 Villach

Kreiswahlvorschlag: Wahlkreis 4: Hermagor, Spittal an der Drau, Feldkirchen.

Nr. Familienname Vorname Geburtsjahr Beruf PLZ Ort

1 Fercher Christian 1976 Unternehmer, Landwirt 9832 Stall

2 Treffner Gerhard 1966 Angestellter 9560 Feldkirchen

3 Dullnig Christian 1967 Angestellter 9853 Gmünd

4 Schabus Gabriele 1971 Unternehmerin 9560 Feldkirchen

5 Auer Alois 1951 Pensionist 9872 Millstatt

