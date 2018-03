Aviso 30.1.: Kunst Haus Wien - Presseführung Saul Leiter

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, würdigt den 89-jährigen Fotografen und Maler Saul Leiter in einer großen Retrospektive, die in Kooperation mit dem Haus der Photographie / Deichtorhallen Hamburg entstand. Die Ausstellung vereint in einem großen Spannungsbogen frühe Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen, Modefotografien, übermalte Aktfotos, seine Malerei sowie eine Auswahl seiner Skizzenbücher.

In seinen Aufnahmen fließen die Genres der Street-, Porträt-, Still-Life-, Mode- und Architekturfotografie zusammen. Er findet seine Motive wie Schaufenster, Passanten, Autos, Schilder und immer wieder Regenschirme in der unmittelbaren Umgebung seiner New Yorker Wohnung, die er seit fast 60 Jahren bewohnt.

Saul Leiters Straßenfotografie - damit ist er beispiellos in diesem Genre - ist eigentlich Fotografie gewordene Malerei. Es sind Arbeiten eines fast noch unentdeckten modernen Meisters der Farbfotografie der 1940er- und 1950er-Jahre.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Presseführung herzlich eingeladen.

Begrüßung:

o Franz Patay, Direktor Kunst Haus Wien



Zur Ausstellung sprechen:

o Ingo Taubhorn, Kurator Haus der Photographie/Deichtorhallen Hamburg

o Brigitte Woischnik, Kuratorin



Um Anmeldung bei Astrid Bader bader @ baderundteam.at oder Bernhard Mayer mayer @ baderundteam.at bzw. unter +43 1 524 05 42-12 wird gebeten.

Eröffnung der Ausstellung: Mittwoch 30. Jänner 2013 um 19 Uhr. Ausstellungsdauer: 31. Jänner bis 26. Mai 2013, täglich von 10 bis 19 Uhr

Presseführung Saul Leiter



Datum: 30.1.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Kunst Haus Wien

Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien



