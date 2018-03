WHU und Bookbridge schicken Führungskräfte zum Lernen in die Mongolei

Düsseldorf (ots) - Bei Projekten in unbekannten Kulturen führen sich Manager unwissentlich leicht mal wie "Elefanten im Glashaus" auf. Ein neues gemeinsames Programm der WHU - Otto Beisheim School of Management und der mehrfach ausgezeichneten gemeinnützigen Organisation Bookbridge bereitet Talente mittlerer Managementebenen künftig gezielt auf Herausforderungen internationaler Projekte und neuer Märkte vor. Die praxisbezogene Ausbildung für Führungskräfte beginnt im Herbst 2013 in Düsseldorf.

"Wer erfolgreich sein will, braucht nicht nur Wissen über Wachstumsmärkte, sondern muss sich auch sicher dort bewegen können", sagt Dr. Carsten Rübsaamen, Gründer von Bookbridge. Das Social Business baut Bildungszentren in Entwicklungsländern auf, stattet Schulen mit Büchern aus und entwickelt Aus- und Weiterbildungsangebote. Außerdem hat es sich die gemeinnützige Organisation zur Aufgabe gemacht, Manager für globale Zusammenhänge und die Auswirkungen von Unternehmen auf die Gesellschaft zu sensibilisieren. Gemeinsam mit der renommierten Wirtschaftshochschule WHU als akademischen Partner wird in dem Programm ein inhaltlicher Schwerpunkt auf das General Management gelegt.

"Die Unternehmenswelt wächst global zusammen. Dabei gilt häufig, dass Spielregeln im Heimatmarkt nicht eins zu eins auf Wachstumsmärkte übertragen werden können - viele deutsche Unternehmen, die in Märkten wie beispielsweise Indien aktiv wurden, haben früh bemerkt, dass Erfahrung der Mitarbeiter vor Ort durch nichts zu ersetzen ist", erklärt Rebecca Winkelmann, Managing Director Executive Education an der WHU. Das neunmonatige berufsbegleitende Programm stelle eine innovative Alternative zum Kurzaufenthalt im Ausland oder der Entsendung in eine ausländische Zweigstelle (Expat-Status) dar. Denn neben dem Unterricht am WHU Campus Düsseldorf arbeitet jeder Teilnehmer auch mehr als neun Monate mit den asiatischen Ansprechpartnern zusammen und besucht schließlich für sieben Tage den Projektstandort in Kambodscha oder der Mongolei.

Dort entsteht mit Hilfe der Führungskräfte in einem Dorf ein Lernzentrum, das den Bewohnern bessere Bildungschancen eröffnen soll. Bei den Teilnehmern wird dadurch die Fähigkeit geschult, einen Businessplan und eine Umsetzungsstrategie unter herausfordernden Rahmenbedingungen zu entwickeln. Sie lernen, in heterogenen Teams zusammenzuarbeiten und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Durch die Verknüpfung des Programms mit gesellschaftlichem Engagement werden zudem Wertebewusstsein und Verantwortung von Management vermittelt, betont Winkelmann. "Ich sehe darin auch eine Möglichkeit, ethisches Verhalten zu lehren und die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Tuns zu thematisieren."

Das General Management Programm im Detail:

Zielgruppe: mittlere Managementebene (Programmsprache ist Englisch)

Unterrichtsstoff: Strategie, Leadership, Business Modell Innovation, Projektentwicklung und -management in internationalem Umfeld

Start: Herbst 2013 am WHU Campus Düsseldorf

Dauer: neun Monate mit 2 bis 3 Wochenstunden virtuelle Teamarbeit, 3 mal 5 Tage Ausbildung in Düsseldorf, 7 Tage am Projektstandort Kambodscha oder Mongolei

Kosten: 11.500 EUR zuzüglich Flugkosten in das Projektland

Abschluss: WHU-Zertifikat

Für weitere Informationen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:

WHU - Otto Beisheim School of Management Rebecca Winkelmann, Managing Director Executive Education Telefon +49 261 65 09 170 E-Mail rebecca.winkelmann @ whu.edu

Bookbridge Dr. Carsten Rübsaamen, Geschäftsführer Telefon +49 761 458 75 80 72 E-Mail carsten.ruebsaamen @ bookbridge.org

WHU Executive Education

Die WHU versteht Executive Education als hochwertige Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte im mittleren und gehobenen Management. "Thinking in New Directions" ist hier als Leitfaden für die Programme zu verstehen: Neue Denkrichtungen ermöglichen es Firmen und Programmteilnehmern ein Ziel auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Die Teilnehmer können ihre Führungsqualitäten verbessern. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von gesteigerten Management-Kenntnissen ihrer Führungskräfte und einer neuen Ansicht auf strategische Unternehmensfragen. Bisher hat sich die WHU mit maßgeschneiderten Unternehmensprogrammen einen Namen gemacht.. Mit dem General Management Programm bietet die WHU das erste offene Weiterbildungsprogramm an. Weitere Informationen unter

http://www.whu.edu/praxis/executive-education/

Bookbridge

BOOKBRIDGE baut in ländlichen Regionen des Globalen Südens Lernzentren als Social Business auf. Die Lernzentren ermöglichen vor Ort Zugang zu qualitativer Bildung und sind gleichzeitig echte Fallstudien innerhalb des WHU General Management PLUS Programms:

Internationale Führungskräfte aus dem Globalen Norden konzipieren gemeinsam mit lokalen Counterparts ein Lernzentrum und investieren damit in ihre unternehmerischen Fähigkeiten. Bisher hat BOOKBRIDGE 10 Lernzentren in der Mongolei und in Kambodscha aufgebaut. Weitere Informationen unter www.bookbridge.org

Rückfragen & Kontakt:

Peter Augustin, M.A.

WHU - Otto Beisheim School of Management

Pressesprecher, Head of Public Relations



Campus Vallendar, Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany

Campus Düsseldorf, Erkrather Str. 224a, 40233 Düsseldorf, Germany

Tel.: +49 261 6509-540; Fax: +49 261 6509-549; Mob. +49 170 76 42 937

peter.augustin @ whu.edu; www.whu.edu



Die Stiftung WHU ist Träger der WHU - Otto Beisheim School of

Management

WHU - Otto Beisheim School of Management is the Business School of

the WHU Foundation