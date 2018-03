FriendScout24 iPhone App mit neuem Gesicht / Ständiger Zugriff auf eine Million FriendScout24-Mitglieder

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Ab sofort ist die iPhone App Version 4.0 von FriendScout24, dem Partnerportal Nr. 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, im App Store erhältlich. Singles können 2013 mit der kostenlosen iOS App ständig und auch von unterwegs die rund eine Million aktiven FriendScout24-Nutzer pro Monat kontaktieren. Das App Update glänzt nun mit optimiertem Design und verbesserten Flows, die die Nutzung noch einfacher, schneller und unterhaltsamer gestalten. Auch das beliebteste FriendScout24 Feature aus dem Web, das Dateroulette, wurde in die App integriert. Mitglieder können hier Flirtpartner über ein Fotospiel bewerten und angeben, ob sie "Lust auf ein Treffen?" haben. Da wird man natürlich neugierig, "Wer will mich treffen?". Bei beidseitigem Interesse wird man über das "Wunschdate" informiert.

Mobile Highlights

Der mobile Nutzer richtet sein Augenmerk vor allem darauf, welche Singles sich in der Umgebung befinden oder auf Push Notifications, die ihn sofort informieren, wenn neue Nachrichten eintreffen oder ausgewählte Mitglieder online gehen (letzteres über den Flirt-Alarm). Registrieren kann man sich über die App bequem in drei kurzen Schritten oder auch über das eigene Facebook-Profil. Die Suchergebnisse sind neu gestaltet und auf das Wesentliche reduziert. Pro Seite erscheinen mindestens neun Treffer mit großem Bild, Alter und Name. Zahlreiche Filter verfeinern die Suche und helfen, den Richtigen zu finden. Wer nichts gegen eine Fernbeziehung hat, der kann auch länderübergreifend in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen.

Die Anwender erwartet auch in der App die gewohnte FriendScout24-Bildwelt. Gleich bei der Registrierung sieht man das sich küssende Paar. In der Anwendung setzt sich die Emotionalität durch große Fotos der Mitglieder fort. Das vertraute blau-orange Design ist mit einem ruhigen Hellblau als Hintergrundfarbe und Call-to-Action-Elementen in auffallendem Orange umgesetzt. Die Bedienung ist intuitiv gestaltet: Neue visuelle Icons vermitteln auf einen Blick mit einfachen Bildinhalten die Funktionalität. Komfortabel und schnell kann der Nutzer durch die FriendScout24 App scrollen und swippen. Findet der Anwender jemanden sympathisch, kann er charmant ein Lächeln senden oder eine persönliche Nachricht. Im Gegensatz zum Web, wo eine Premium-Mitgliedschaft nötig ist, um Mitglieder aktiv anzuschreiben, kann man bei der App kostenfrei losflirten. Mobil sind nur bestimmte Features kostenpflichtig: "Wer will mich treffen" sowie "Wunschdate" beim Dateroulette, Flirtalarm und Favoritenfunk, der verrät, wer einen als Favorit gespeichert hat. Hier fallen jeweils 89 Cent / ein CHF für eine siebentägige Nutzung an, die nicht automatisch verlängert wird. Die Abrechnung erfolgt bequem über iTunes.

Auch bei der Profilansicht konzentrieren sich die Informationen nun auf das Wesentliche. Das Profilbild wird groß angezeigt mit einer kleinen Angabe, wie viele seitlich scrollbare Fotos das Profil besitzt. Neben dem Namen, Alter und Ort ist auch der Onlinestatus auf den ersten Blick sichtbar und man kann zwischen "Über mich" (Profilinformationen), "Nachrichten" (Nachricht schreiben) und "Gefällt mir" (als "Favorit" markieren, "Möchte ich treffen", "Anlächeln" oder "Privat-Rechte geben") wählen. Änderungen der eigenen Angaben können Nutzer mobil bequem aus der Profilansicht heraus durchführen.

In der FriendScout24 App Version 4.0 stehen jetzt so gut wie alle Web-Funktionen zur Verfügung.

https://itunes.apple.com/de/app/friendscout24-flirten-und/id406131460

Über FriendScout24

FriendScout24 ist Deutschlands Partnerportal Nr. 1 und darüber hinaus in weiteren sechs europäischen Ländern vertreten. Als erster und einziger Full-Service-Anbieter bedient FriendScout24 alle ernsthaften Beziehungsbedürfnisse - sei es die Suche nach dem Lebenspartner, nach Flirten, Daten und Verliebtsein, bis hin zum Wunsch nach einer erotischen Beziehung. FriendScout24 hat sich nachhaltig als vertrauensvoller Anbieter und als seriöse Marke im Online-Dating-Markt etabliert, verbunden mit der konsequenten Verpflichtung zur Integrität und Seriosität. Damit hat FriendScout24 die Partnersuche im Internet unter http://www.friendscout24.de seit seiner Gründung im Jahr 2000 maßgeblich gestaltet und das Online-Dating in der Gesellschaft verankert. FriendScout24 ist Gründungsmitglied des SPIN-Kodex, der sich für eine sichere Partnersuche im Netz einsetzt (http://www.spin-kodex.de). Mit Secret bietet FriendScout24 unter http://www.secret.de den Premium Casual Dating Service für erotische Beziehungen ohne Bindungsdruck. Das Unternehmen ist Teil der Scout24-Gruppe, die zur Deutschen Telekom gehört.

Rückfragen & Kontakt:

FriendScout24 GmbH

Marion Modes

089 / 44456 2960

presse @ friendscout24.de



LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH

Sabine Sonner

089 / 720187 19

friendscout24 @ lhlk.de