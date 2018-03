Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt Unida Services wurde ein Zuschuss für das Jahr 2013 in der Höhe von bis zu 138.881,33 Euro bewilligt.

Genehmigt wurde auch die Auszahlung einer Förderung für den "Verein für soziale Integration im Bezirk Neunkirchen" für die Durchführung des sozial integrativen Beschäftigungsprojektes "Nesib" in einer Höhe von max. 219.893,19 Euro für das Jahr 2013.

Beschlossen wurden auch Beiträge zum Personalaufwand der Kinderbetreuerinnen in den NÖ Landeskindergärten an die Gemeinden für das zweite Halbjahr 2012 in der Höhe von 8.941.289 Euro.

