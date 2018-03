Milestone Systems stellt VP für Konzernprodukte ein

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Ehemaliger Microsoft-Manager Bjorn Skou Eilertsen übernimmt die Leitung des

neu geschaffenen Geschäftsbereichs für hochkomplexe Überwachungssoftware

Milestone Systems, das Open-Platform-Unternehmen für IP-gestützte Video-Management-Software (VMS), hat Bjørn Skou Eilertsen zum neuen Vice President seines kürzlich geschaffenen Geschäftsbereichs Konzernprodukte bestellt. In dieser Funktion wird er künftig für grosse und hochkomplexe Überwachungslösungen zuständig sein.

"Milestone Systems hat innerhalb seiner ersten 14 Jahre eine beachtliche Wachstumsentwicklung durchlaufen und sich in einem Markt, der von ständig wechselnden Kundenanforderungen geprägt ist, als führend erwiesen. Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, unseren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu behaupten," so Eilertsen, VP des Geschäftsbereichs Konzernprodukte von Milestone Systems. "Meine Hauptaufgabe besteht darin, die kontinuierliche Entwicklung unserer hochwertigen Produkte zu koordinieren, die auf komplexere Anforderungen und grössere Kunden ausgelegt sind, um sicherstellen zu können, dass unsere Software ihre Anforderungen am besten erfüllt. Organisatorisch werde ich mich auf die Unterstützung der Koordination von F & E, Marketing und Vertrieb konzentrieren, um so auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten."

Eilertsen verfügt über mehr als 14 Jahre Managementerfahrung in der Produktentwicklung, im Vertrieb und Marketing sowie im operativen Geschäft. Dabei hat er unter Beweis gestellt, ein versierter Stratege und empathischer Leader zu sein, der neue Konzepte entwickeln und für Wachstum sorgen kann. Zuletzt verbrachte er vier erfolgreiche Jahre als Manager von Microsofts Geschäftsbereich Dynamics CRM in Westeuropa, wo er neben dem Partnerkanal auch für die Bereiche Verkauf, Marketing und Produktmanagement verantwortlich war.

John Blem, Chief Product Officer und Gründer von Milestone Systems, ist sehr zufrieden, dass Eilertsen im Zuge der fortgesetzten Expansion zum Unternehmen stösst: "Bjorn Skou Eilertsen ist mit seiner Leidenschaft für Software, seinem starken Hintergrund in der IT-Branche und seinen ureigenen Fähigkeiten zum Ausbau der Geschäftstätigkeit die perfekte Person, um uns bei der Umsetzung unserer neuen Strategie behilflich zu sein. Dabei geht es um eine umfassendere Berücksichtigung unserer Partner im Entwicklungsprozess, damit wir unsere Produkte sowie unsere Marketing- und Vertriebsbemühungen besser als jemals zuvor auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und die ihrer Kunden abstimmen können."

Die neue Wachstumsstrategie für Milestone Systems sieht überdies die Gründung paralleler Organisationsbereiche vor: Der Geschäftsbereich Profiprodukte unter Leitung von VP Janne Jakobsen wird sich schwerpunktmässig mit den Bedürfnissen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) mit hohem Absatzvolumen beschäftigen, während sich die Incubation- und Ventures-Gruppe unter Leitung von VP Lars Nordenlund mit der Untersuchung und Entwicklung zukünftiger Produkte und Dienstleistungen für IP-gestützte Video-Management-Software auf offenen Plattformen befassen und hierzu eine neue Büroniederlassung im kalifornischen Silicon Valley erhalten wird.

Über Milestone

Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist laut IMS Research seit nunmehr sechs Jahren in Folge der weltweite Branchenführer in Bezug auf Open-Platform-IP-Video-Management-Software. Milestone XProtect(R) wurde bereits in Tausenden von Kundenanwendungen installiert und über autorisierte und zertifizierte Partner in mehr als 100 Ländern verkauft. Dank der umfangreichsten Unterstützung an Netzwerkhardware und der möglichen Integration mit anderen Systemen stellt XProtect die beste Videolösung für Unternehmen dar und ermöglicht das Management von Risiken, den Schutz von Menschen und Gütern, die Optimierung von Prozessen und die Reduktion von Kosten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.milestonesys.com.

