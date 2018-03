AVISO: Eröffnung 18. Wiener Eistraum am 24.1.2013, 19:00 Uhr

"Eis frei" für größtes Freizeitvergnügen am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 24. Jänner 2013 um 19:00 Uhr ist es soweit: Der Wiener Eistraum öffnet seine Pforten und startet in die Saison 2013. Mit einer über 7.000m2 großen Eisfläche, einem 750 Meter langen Traumpfad oder auch jeder Menge Eisstockspaß im Rathauspark lockt der Wiener Eistraum mit Sicherheit wieder tausende begeisterte BesucherInnen auf den Wiener Rathausplatz.

Feierlich eröffnet wird die beliebte Eislandschaft durch Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Sportstadtrat Christian Oxonitsch am Donnerstag, 24. Jänner 2013 um 19:00 Uhr. Nach dem offiziellen "Eis frei" ist auch heuer wieder für alle BesucherInnen der Eintritt zu der über 7000m2 großen Eislandschaft frei.

Ablauf:

Ab 19:00 Uhr verzaubern Auszüge aus dem Eismärchen "oasis" by tom & domino blue die Gäste am Wiener Rathausplatz. Mit Feuer, Eis, Tanz, Akrobatik und Percussion Spektakel läuten an die 30 KünstlerInnen fulminant die heurige Eistraum Saison ein, bevor Bürgermeister Dr. Michael Häupl dann offiziell das "Eis frei" gibt (ca. 19:20 Uhr). Moderiert wird die Eröffnung von Radio Wien Moderator Peter Polevkovits.

Wir laden die KollegInnen der Medien dazu herzlich auf den Wiener Rathausplatz ein.

Datum: Donnerstag, 24. Jänner 2013

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Rathausplatz

Der Wiener Eistraum 2013

Eröffnung am 24.1.2013, 19:00 Uhr, anschließend gratis Eislaufen für alle Gäste bis 22:00 Uhr 25.1. bis 10.3.2013, täglich von 09:00 bis 22:00 Uhr

Hotline zum Wiener Eistraum: +43 1 40 900 40

www.wienereistraum.com

www.wien-event.at

