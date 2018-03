GenScript kündigt gemeinsame Roadshow mit Open Monoclonal Technology, Inc. an

Piscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) - GenScript und Open Monoclonal Technology, Inc. (OMT) kündigten heute eine gemeinsame Roadshow mit potenziellen Kunden aus den Vereinigten Staaten, China, Japan und Südkorea an, die Ende Januar und Anfang Februar stattfinden soll. Die Roadshow wird möglichen Neukunden eine Einführung in die Technologien zur Identifizierung humaner Antikörper von GenScript und OMT bieten und zu einer beschleunigten und verbesserten Entwicklung dieser wichtigen Humantherapeutika-Klasse führen.

GenScript deckt das volle Dienstleistungsspektrum humaner Antikörper ab, darunter die Bereiche Target-Screening und -Expression, Immunisierung, das Screening monoklonaler Antikörper jedes gewünschten Komplexitätsgrads, Antikörper-Sequenzierung und -Charakterisierung, biologische und sonstige Assays, Antikörperproduktion und Zelllinienentwicklung, auf Tiermodellen beruhende Effizienzstudien und mehr. Das Antikörper-Entwicklungsteam von GenScript besteht aus ranghohen Wissenschaftlern und Führungskräften aus der Wirtschaft, die über umfassende Erfahrung bei der Entwicklung therapeutischer Antikörper verfügen und in den kompletten Prozess der therapeutischen Wirkstoffentwicklung eingebunden waren. GenScript hat sich im Bereich der Gensynthese eine weltweite Führungsposition erarbeitet und ist auch in vielen weiteren biologischen Dienstleistungsbereichen führend.

Open Monoclonal Technology, Inc. (OMT) ist im Bereich der gentechnischen Veränderung von Tieren zur Entwicklung humaner therapeutischer Antikörper - naturally optimized human antibodies(TM) - führend. OMT hat OmniRat(TM) erschaffen, die erste Plattform für vollständig humane monoklonale Antikörper auf Basis transgener Ratten. OmniRat(TM) macht sich ein verbessertes Verständnis der B-Zellen-Entwicklung sowie ein neues Verfahren zur Inaktivierung der endogenen Expression von Antikörpern zunutze und ermöglicht so die Herstellung von Antikörpern mit humanen Idiotypen - und zwar mit der Effizienz von Wildtyp-Ratten bei der Produktion normaler Antikörper. OmniRat(TM) ist eine völlig neuartige und proprietäre Technologie mit grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten bei der Entwicklung vollständig humaner monoklonaler Antikörper, die für alle Ziele und Indikationen weltweit verfügbar ist. Als Ergänzung zu OmniRat(TM) entwickelt OMT auch eine transgene Maus - OmniMouse(TM) - und vergrößert so den Anwendungsbereich von Epitopen bei der Entwicklung humaner Antikörper. OmniAb(TM) integriert OMTs transgene Tierplattformen mit bewährter protein- und DNA-vermittelter Immunisierung und umfassendem GEM-Antikörperscreening (Gel-Encapsulated Microenvironment), um so eine schnelle und kostenwirksame Erzeugung und Bestimmung der bevorzugten humanen therapeutischen Antikörperkandidaten zu ermöglichen.

