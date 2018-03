Kreatives Hochzeitsduo setzt neue Maßstäbe in der nachhaltigen Eventplanung: Bewusst heiraten mit VenusWeddings

Wien (OTS) - Raphaela Ramler und Daniela Sattler bringen mit VenusWeddings frischen Wind in die Hochzeitsbranche in Österreich. Die Event und Hochzeitsagentur bietet ihren Kunden professionelle Hochzeits- und Eventplanung an. Die beiden Gründerinnen, Raphaela Ramler und Daniela Sattler können aufgrund jahrelanger Erfahrung im Event- und Kommunikationsbereich auf umfangreiche Expertise und Know How zurückgreifen. "Mit VenusWeddings wollen wir die Hochzeit unserer Kunden nicht nur perfekt organisieren, sondern sie als bewusstes Erlebnis für das Brautpaar und die Gäste spürbar machen", so Daniela Sattler. Das bewusste Feiern bedeutet für VenusWeddings auch, der Umwelt einen Gedanken zu schenken und bei Materialen oder Speisen nachhaltige bzw. regionale Produkte zu wählen. "Der ökologische Gesichtspunkt steht dabei in keinem Widerspruch zu einer Hochzeit nach den individuellen Wünschen unserer Kunden. Das Thema Nachhaltigkeit ist definitiv in der Eventorganisation angekommen und die Nachfrage vorhanden", so Raphaela Ramler.

Interessierte, die sich persönlich von der Agentur überzeugen wollen, können am Valentinstag zum Tag der offenen Tür kommen:

Datum: 14.2.2013,16h - 20h

Ort: VenusWeddings Office, Schönbrunnerstraße 72/5, 1050 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Sattler

Tel.: +43 680 558 105 8

E-Mail: ds @ venus-weddings.at

Web: http://www.venus-weddings.at