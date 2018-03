S.M. König Peter II kehrt in sein Heimatland zurück

Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire) - Die sterblichen Überreste Seiner Majestät König Peter II von Jugoslawien werden am Dienstag, den 22. Januar 2013 in die Königliche Kapelle des Hl. Andreas des Erstberufenen in Belgrad überführt.

Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Alexander, Kronprinzessin Katharina, die Prinzen Peter, Philipp und Alexander werden ihren Vater, Grossvater bzw. Schwiegervater gemeinsam mit Alison, der Tochter von Kronprinzessin Katharina, um 14:00 Uhr am Flughafen Nikola Tesla in Belgrad in Empfang nehmen. Seine Exzellenz der serbische Ministerpräsident Ivica Dacic und Prof. Dr. Oliver Antic, ein Berater des serbischen Präsidenten, Seiner Exzellenz Tomislav Nikolic und Mitglied des Komitees für die Überführung der sterblichen Überreste von Mitgliedern der Königsfamilie werden, begleitet von Vertretern des serbischen Militärs, ebenfalls bei dem Ereignis zugegen sein.

Seine Seligkeit der Patriarch Irinej von Serbien wird ab 15:00 Uhr eine Totenmesse für den verstorbenen König in der Königlichen Kapelle des Hl. Andreas des Erstberufenen in Dedinje lesen.

