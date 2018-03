LH Pröll prämierte die Top-Wirte des Jahres 2013

"Botschafter für unser Land"

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der großen Top-Wirte Verleihung in der Arena Nova in Wiener Neustadt wurden am gestrigen Montagabend, 21. Jänner, die besten Wirte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gekürt. Drei Gastronomen konnten sich dabei über besondere Ehrungen freuen: Harald und Sonja Pollak vom Retzbacherhof aus Unterretzbach wurden mit dem Titel "Top-Wirt des Jahres 2013" ausgezeichnet, zum "Einsteiger des Jahres" wurden Patrick Friedrich und Sebastian Pesau vom Weingut Hutter aus Krems und zum "Aufsteiger des Jahres" wurden Alexander und Suzana Rehberger vom Landgasthof zum Schwarzen Adler in Altenmarkt gewählt. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

"Die Wirtinnen und Wirte sind die besten Botschafter für unser Land", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll über die Gastfreundschaft und die regionale Küche in Niederösterreich. "Überdies geben die Wirtshäuser durch ihre Gemütlichkeit vielen Menschen die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren", so Pröll im Gespräch mit der Moderatorin des Abends, Mag. Nadja Mader-Müller.

"Das Besondere an der Wirtshauskultur ist die Regionalität", so Landesrätin Bohuslav. Im Tourismusland Niederösterreich gehe es mit der Wirtshauskultur und der damit verbundenen Beständigkeit und Tradition in eine erfolgreiche Zukunft, meinte Bohuslav. Auch die Kombination der Wirtshauskultur mit der Niederösterreich Card sei erfolgreich, so die Landesrätin.

Grundlage der Top-Wirte-Auszeichnungen sind unabhängige, anonyme Tests. Neben der Qualität der Speisen und Getränke wurden vor allem auch das Engagement der Wirte für regionale Produkte, die Authentizität des Ambientes und nicht zuletzt die Serviceleistungen in das Urteil einbezogen. Mehr als 270 Betriebe gehören der "NÖ Wirtshauskultur" an, die 1996 ins Leben gerufen wurde.

