KÖR startet Kurzfilm-Wettbewerb "20 seconds for art"

Wien (OTS) - Die Kunst im Öffentlichen Raum GmbH (KÖR) veranstaltet in Kooperation mit Infoscreen ab 22. Jänner den Wettbewerb "20 seconds for art". Gesucht wird ein künstlerischer Kurzfilm zum Thema "Kunst im öffentlichen Raum Wien", der im Juli und August 2013 auf allen Infoscreen-Bildflächen im Netz Wien gezeigt werden wird. Die Ausschreibung richtet sich an KünstlerInnen, Studierende oder AbsolventInnen einer künstlerischen, grafischen oder filmischen Ausbildung oder künstlerisch tätige Personen aus dem In- und Ausland (ab 18 Jahren). Einsendeschluss ist der 15. April 2013. Insgesamt werden vier bis max. acht GewinnerInnen ausgewählt. Das Preisgeld ist mit 1.000,- Euro dotiert.

Alle Informationen zur Ausschreibung und zu den Einreich-Modalitäten sind unter www.koer.or.at/20secondsforart abrufbar. (Schluss) tai

