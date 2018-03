EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ab 1. Februar auch in Schweizer Franken

Mit Schweizer Franken (CHF) weltweit und flexibel anlegen

Unterschiedliches Auszahlungsprofil im Vergleich zur Euro-Anteilsklasse

Reduzierung des Währungsrisikos zwischen Euro und CHF

Zielmärkte zunächst Österreich und Deutschland

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced wird ab 1. Februar 2013 auch in einer auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Anteilsklasse (ISIN AT0000A0XH66) angeboten. Mit der CHF-Anteilsklasse erweitert C-QUADRAT die Produktpalette und bietet eine abgesicherte Alternative zu Euro-Veranlagungen. Der nach einem Total Return Ansatz gemanagte ausgewogene Mischfonds ist einer der ersten CHF-Fonds seiner Art, der weltweit veranlagt.

Thomas Rieß, Gründer und Vorstand von C-QUADRAT, sagt: "Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced hat sich aufgrund seines niedrigen Risikos und seiner überzeugenden Wertentwicklung zu einem echten Erfolgsfonds entwickelt. Mit der neuen Anteilsklasse ermöglichen wir nun eine weltweite und flexible Veranlagung mit Schweizer Franken." Fondsmanager Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading von ARTS Asset Management, fügt hinzu: "Mit der CHF-Variante richtet sich C-QUADRAT vor allem an Anleger in Österreich und Deutschland, die Verbindlichkeiten in Schweizer Franken tilgen und ihr Währungsrisiko reduzieren wollen. Gleichzeitig ist der Fonds eine interessante Alternative für Kapitalsammelstellen wie Versicherungen, die auf den Schweizer Franken setzen." So sichert der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF das Währungsrisiko zwischen Euro und CHF laufend ab, wodurch sich ein anderes Auszahlungsprofil im Vergleich zur Euro-Anteilsklasse ergibt.

Der im November 2003 aufgelegte C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Seit Auflage am 24.11.2003 erzielte die Euro-Anteilsklasse des flexiblen Mischfonds (ISIN AT0000634704), der zu maximal 50 Prozent in Aktienfonds und bis zu 100 Prozent in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren kann, eine Performance von 70,23 Prozent. In der 9-Jahres-Betrachtung erwirtschaftete der Fonds 5,89 Prozent p.a. Im vergangenen Jahr betrug der Wertzuwachs des vielfach ausgezeichneten Fonds, der von Morningstar mit der Höchstnote von 5 Sternen bewertet wird, 6,90 Prozent. Das Volumen des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced liegt aktuell bei rund 200 Millionen Euro. (Performanceangaben per 15.01.2013)

Angeboten wird die CHF-Anteilsklasse des C-QUADRAT Total Return Balanced zunächst in Österreich und Deutschland.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten. Gegenwärtig werden mit dem ARTS-Handelssystem über 1,8 Mrd. Euro Assets verwaltet.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformationsdokument ("KID", "KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt (inklusive Fondsbestimmungen) für den C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced in seiner aktuellen Fassung steht dem Interessenten auf Deutsch bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.c-quadrat.com kostenlos zur Verfügung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. ©2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.

