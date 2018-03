Jimmy Page & Gary Clark Jr. sind die Stars der Frühjahrskampagne 2013 von John Varvatos

New York (ots/PRNewswire) - In der neuesten Werbekampagne der Marke John Varvatos tritt Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin, der "größten Rockband aller Zeiten", zusammen mit dem 28-jährigen aufstrebenden amerikanischen Musiker Gary Clark Jr. auf. Bilder und Videoclip wurden in London von Danny Clinch vor der Kulisse des historischen Rivoli Ballroom aufgenommen. Die beiden Stars posieren dort elegant gekleidet in klassischem Schwarz-Weiß.

Der englische Gitarrist, Songwriter und Plattenproduzent James Patrick "Jimmy" Page begann als elfjähriger Autodidakt mit der Musik und ist gleich zweimal in der Rock and Roll Hall of Fame vertreten:

mit The Yardbirds und Led Zeppelin. Er war eine der treibenden Kräfte des Rocksounds der 70-er und beeinflusste zahllose Gitarristen und Rockbands.

Gary Clark Jr. wuchs im texanischen Austin auf und spielt (wie Jimmy Page) seit seinem zwölften Lebensjahr Gitarre. Die New York Times verlieh ihm den Titel des "nächsten Hendrix". Er ist als Guitar-Slinger, emotionaler Sänger und fesselnder Songwriter ein dreifaches Naturtalent und vereint Einflüsse aus Blues, Jazz, Soul, Country und Hip-Hop. Gary sagte: "Es war mir eine Ehre, an der Seite einer Legende wie Jimmy Page an den Aufnahmen dieser neuen Kampagne von John Varvatos teilnehmen zu dürfen."

"Jimmy Page ist seit 1970 einer meiner Helden in den Bereichen Musik und Mode. Er war für mich ein wichtiger Einfluss und ich bin stolz darauf, Jimmy zu meinen Freunden zählen zu dürfen", sagte Designer John Varvatos. "Gary Clark Jr. ist ein großartiger Mann - ein fantastischer Gitarrist, Sänger, Songwriter und Freund. Den 'Meister' und den 'jungen Guitar-Slinger' zusammen in einer Kampagne zu haben, ist ein echter Traum."

Diese neueste Kampagne von John Varvatos ist die letzte in einer Reihe von 17 Kampagnen, in denen die Nähe der Marke zu stilbildenden Figuren der Rockmusik herausgestellt wurde. Zuvor waren Größen wie Paul Weller und Miles Kane zu sehen - des weiteren unter anderen Green Day, Franz Ferdinand, Perry Farrell, Alice Cooper, Iggy Pop, Chris Cornell, Joe Perry, Ryan Adams und Slash. Weitere Informationen finden Sie unter: www.johnvarvatos.com

