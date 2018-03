Eurogruppe - Schieder: "Dijsselbloem ist gute Wahl"

Gemeinsam für starkes Europa kämpfen

Wien (OTS/SK) - "Jeroen Dijsselbloem ist eine gute Wahl für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Eurogruppen-Chef", sagt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Dienstag in einer ersten Reaktion. "Ich bin mit dieser Entscheidung zufrieden und auch damit, dass die Frage um die Nachfolge ein Ende hat. Nun können wir planmäßig weiterarbeiten. Ich begrüße auch sein Vorhaben, der hohen Arbeitslosigkeit den Kampf anzusagen und sich um das Wachstum zu kümmern. Denn das braucht Europa jetzt", betonte Schieder. Außerdem bedankt sich der Finanzstaatssekretär beim scheidenden Chef der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren. **** (Schluss) bj

