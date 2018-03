ADS Securities entscheidet sich zur Komplettüberwachung seiner neuen FX-Plattform für Corvil

London, New York, Singapur Und Tokio (ots/PRNewswire) - Corvil dehnt seinen Kundenstamm auf den Nahen Osten aus

Corvil, ein Anbieter von Überwachungs- und Verwaltungslösungen fürs Hochleistungs-Trading, wurde von ADS Securities (ADSS) mit Sitz in Abu Dhabi für die Überwachung von dessen neuer FX-Plattform ausgewählt. ADS Securities bietet institutionellen und professionellen Anlegern anspruchsvolle Lösungen für den Devisen-, Edelmetall- und Rohstoffhandel. Die Lösung CorvilNet ermöglicht Echtzeit-Kontrolle und mehr Transparenz für deren Trading-Infrastruktur.

Andrew Rossiter, Chief Technology Officer von ADS Securities, kommentierte: "Wir haben eine neue Handelsplattform mit einem extrem hohen Durchsatz entwickelt, die wir Anfang 2013 starten werden. Unsere Kunden verlangen eine konstante Preisfindung und Bestellverarbeitung sowie -abwicklung mit geringer Latenz. Corvil ermöglicht es uns, unsere Systeme und Netzwerke in Echtzeit zu überwachen - mit Latenzzeiten im Nanosekunden-Bereich. Wegen der Komplexität und Geschwindigkeit unserer neuen Plattform können wir nur die absolut besten Überwachungsprodukte verwenden. Corvil wird von etlichen grossen internationalen Börsen und führenden Investmentbanken verwendet, die alle die gleichen Ansprüche an Qualität und Leistungsfähigkeit stellen wie ADS Securities. Die Tatsache, dass wir Corvil verwenden, beweist unser Engagement für die Bereitstellung eines neuen ultra-hochleistungsfähigen Maklersystems."

Corvil liefert Messwerte für Marktdaten, Orderflow, Latenz zwischen Angebot und Bestellung und Netzwerk-Messungen, um ADS Securities und seinen Kunden das höchstmögliche Serviceniveau zu garantieren. Mit Latency Navigator und Trade Lens wird ADSS dazu in der Lage sein, diese Daten mittels individuell anpassbarer Dashboards zu analysieren und Berichte über Trading-Aktivitäten in geschäftseigenen Kategorien zu erstellen - unter anderem pro Sitzung, Kunde, Ort oder Gateway.

"Es ist ein hervorragendes Zeugnis für die Marke Corvil und ihr Fachwissen, dass sich ADS Securities für uns entschieden hat - eines der am schnellsten wachsenden Maklerunternehmen im Nahen Osten. Wir freuen uns schon auf eine enge Zusammenarbeit", so Donal Byrne, CEO von Corvil. "Die Erweiterung unseres Verbreitungsgebiets auf den Nahen Osten spricht für die breite Annahme und den Bedarf an einer Funktionskontrolle sowie einer Leistungsgarantie für moderne Handelsplattformen."

Über Corvil

Corvil ist ein Anbieter von Überwachungs- und Verwaltungslösungen fürs Hochleistungs-Trading. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und unterhält Büros in New York, London, Singapur, Tokio und Dublin. Kunden nutzen Corvil in ihren Trading-Anwendungen und -Netzwerken für Überwachung, Fehlersuche und Berichterstattung. Corvils Produkte werden von international führenden Börsen, Brokern, Handelsunternehmen sowie deren Dienstleistungsanbietern verwendet. Weitere Informationen über Corvil finden Sie unter http://www.corvil.com

Über ADS Securities

ADS Securities aus Abu Dhabi ist ein Handelsunternehmen für Devisen, Edelmetalle und Rohstoffe. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Programm an Online- und Offline-Diensten und -Werkzeugen, die mit ihrer hohen Effizienz, Geschwindigkeit und Unkompliziertheit dazu angelegt sind, institutionelle, professionelle und vermögende private Handelsteilnehmer zu unterstützen. ADS Securities nahm seine Tätigkeit im März 2011 auf und bietet eine umfangreiche Palette von marktführenden Preisangeboten bei Geld/Briefspannen für alle wichtigen Währungspaare und in allen Handelsmengen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ads-securities.com

