Olympus Biotech International Ltd und BonAlive Biomaterials Ltd geben Vertriebsvereinbarung bekannt

Turku, Finnland Und Limerick, Irland (ots/PRNewswire) - BonAlive Biomaterials Ltd, Hersteller von implantierbaren medizinischen Geräten und kommender Marktführer bei Indikationen zur Behandlung chronischer Knocheninfektionen, und Olympus Biotech International Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Olympus Corporation, die sich auf minimalinvasive regenerative Therapien von Knochen- und Weichgewebe spezialisiert, gaben heute den Abschluss einer mehrjährigen exklusiven Vertriebsvereinbarung bekannt. Laut Vereinbarung wird Olympus Biotech International in Deutschland, Frankreich sowie im Vereinigten Königreich über die exklusiven Vertriebsrechte der BonAlive(R)-Granularproduktreihe verfügen. Die Produktreihe umfasst regenerative Produkte für die orthopädische und die Unfallchirurgie.

Die Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein der Vermarktungsstrategie für die BonAlive(R)-Granularproduktreihe, die zu einer weiteren Verbesserung des Zugangs zu Krankenhäusern auf den grossen europäischen Märkten führen wird.

"Diese jüngst vereinbarte Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, mit einem der bekanntesten führenden Unternehmen auf dem Gebiet der regenerativen Medizin gemeinsam daran zu arbeiten, orthopädischen Chirurgen und Traumachirurgen ein vollständiges Produktportfolio zur Knochenregeneration zur Verfügung zu stellen", so Dr. Fredrik Ollila, CEO von BonAlive Biomaterials Ltd. "Die Zusammenstellung einer vollständigen Produktauswahl wird für Wertschöpfung sorgen und neue Möglichkeiten zur Behandlung chronischer Knocheninfektionen eröffnen."

"Die Kooperation und Vereinbarung mit BonAlive Biomaterials Ltd vervollständigt unser Portfolio im Bereich der Knochenregeneration und ermöglicht uns nun auch die Behandlung von Frakturen und nicht verheilten Brüchen bei Patienten mit chronischen Infektionen. Im Zuge unserer sorgfältigen globalen Prüfung verschiedenster Technologien und Optionen haben uns die verfügbaren klinischen Nachweise und klinischen Daten von BonAlive(R) sehr beeindruckt. Wir sind absolut davon überzeugt, uns für eine Partnerschaft mit einem Unternehmen entschieden zu haben, das den richtigen Ansatz verfolgt, um die Behandlungsergebnisse von Patienten zu verbessern", so Florian Kemmerich, Präsident von Olympus Biotech International.

Bitte besuchen Sie http://www.bonalive.com für nähere Informationen zu BonAlive Biomaterials Ltd.

Besuchen Sie http://www.olympusbiotech.com für nähere Informationen zu Olympus Biotech.

Informationen zu BonAlive Biomaterials Ltd

BonAlive Biomaterials Ltd ist ein kommender Marktführer auf dem Gebiet der implantierbaren medizinischen Geräte zur Knochenregeneration. Ziel ist es, weltweit führende biomaterielle Lösungen zur Behandlung chronischer Knocheninfektionen anzubieten. Über ein professionelles Vertriebsnetz werden BonAlive(R)-Produkte in Europa, Nahost, im Asien-Pazifik-Raum sowie in Afrika, Brasilien und den USA vertrieben. Der klinische Einsatz von BonAlive(R) wird durch zwanzig Jahre Forschung unterstützt, in deren Rahmen zahlreiche randomisierte prospektive Studien auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie, der benignen Knochentumoren sowie der Traumachirurgie durchgeführt wurden. Zu BonAlive(R) wurden bereits mehr als fünfzig von Experten begutachtete Fachartikel publiziert.

Informationen zu Olympus Biotech International Limited

Olympus Biotech wurde im Dezember 2010 als eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Olympus Corporation gegründet. Ziel von Olympus Biotech ist die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Umgesetzt wird dieses Ziel durch die Entwicklung und den Vertrieb regenerativer Medizin, die die körpereigenen Heilungskräfte stimuliert. Olympus Biotech bietet minimalinvasive regenerative Therapien für Knochen- und Weichgewebe, darunter Wachstumsfaktoren, Knochengerüste und Technologien zur Zellkultivierung sowie Zugangs-, Platzierungs- und Versorgungsinstrumente.

Für Fragen oder nähere Informationen wenden Sie sich an: Olympus Biotech International Limited Dirk Dembski Vice President Marketing und Geschäftsentwicklung Olympus Biotech International Mobil +49-172-2492700 dirk.dembski@olympusbiotech.com BonAlive Biomaterials Ltd: Fredrik Ollila, PhD Chief Executive Officer BonAlive Biomaterials Ltd Mobil +358(0)400-931-209 Fax +358(0)421-917-744-00 fredrik.ollila@bonalive.com

