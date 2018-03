SP-Lindenmayr zu Parkraumbewirtschaftung: Wiener Modell ist wasserdicht!

Wien (OTS/SPW-K) - "Wären die Behauptungen der Opposition richtig, würde es nicht schon jahrzehntelang die Parkraumbewirtschaftung in Wien geben. Alle Vorstöße das Parkpickerl in Wien als rechtswidrig abzutun sind bisher an der wasserdichten Wiener Lösung gescheitert und das werden sie auch weiterhin. Die Parkraumbewirtschaftung ist eine Erfolgsgeschichte und die Entschärfung der Situation in den Bezirken gibt dem bewährten Wiener Weg Recht", so der SP-Gemeinderat Siegi Lindenmayr in einer Kurzreplik zu heutigen Aussagen der Opposition.

