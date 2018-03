Saisonauftakt NÖM MILCH Kids Cup 2013 am Annaberg in Niederösterreich

Baden (OTS) - Für knisternde Welt Cup Stimmung sorgte am Wochenende unser Ski Alpin Nachwuchs am Annaberg in Niederösterreich. Gut vorbereitet und mit größter Anforderung an sich selbst gingen die kleinen Ski Stars von Morgen an den Start und lieferten Abfahrten, die bereits Großes erahnen ließen.

"Als offizieller Partner des NÖM Milch Kids Cup 2013, freuen wir uns sehr zu sehen, dass die Jugend derartig ehrgeizig ihre Ziele verfolgt und trotzdem Spaß dabei hat", so Mag. Alfred Berger Vorstandssprecher des niederösterreichischen Molkereikonzerns der NÖM AG. "Das Bewusstsein, dass nur Disziplin, Fleiß und eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu sportlichen Top Leistungen verhelfen, ist auch schon bei unserem Nachwuchsstars fest verankert und zeigt uns, dass wir mit dem Österreichischen Skiverband eine stimmige Partnerschaft eingegangen sind", ergänzt Berger zufrieden.

In jedem Bundesland wird ein "kleines" Welt Cup Rennen der besonderen Art stattfinden, dafür hat auch in diesem Jahr der Österreichische Skiverband Sorge getragen. Die Kursgestaltung der Rennen ist mit Steilkurven, Sprüngen und Wellen, kombiniert mit Slalom und Riesenslalom Toren, eine äußerst selektive aber durchaus bewältigbare Herausforderung für alle Kids.

Am selben Wochenende fand bereits das Zweite von acht Länderrennen in Spital am Semmering statt, das von der Stimmung dem Annaberg um nichts nachstand. Die jeweils drei schnellsten Buben und Mädchen haben es geschafft und dürfen sich auf das große Finale im Ski Mekka Kitzbühel freuen.

Doch nicht nur der finale Austragungsort ist ein Ansporn um sich einmal wie die großen Vorbilder zu fühlen. Die ÖSV Welt Cup Starts werden unseren Nachwuchs persönlich betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zudem lockt eine gemeinsame Streifbefahrung. Außerdem werden Informationsveranstaltungen für Kinder und Eltern geboten, die rennsportspezifische Themen mit Stefan Eberharter, ÖSV Nachwuchsreferent Mag. Gerd Ehn und ÖSV Konditionstrainingskoordinator Mag. Peter Eichberger aufgreifen.

Wie im Vorjahr wird es eine Teamprämierung geben, die den Verein mit den stärksten Teilnehmerzahlen auszeichnet.

Bilder zum Download unter www.noem.at/kidscup.

Veranstaltungstermine NÖM MILCH Kids Cup 2013

Datum Ort 19.01.2013 Annaberg, Niederösterreich 20.01.2013 Spital am Semmering, Wien 27.01.2013 Seefeld, Tirol 03.02.2013 Obdach, Steiermark 09.02.2013 Emberger Alm, Kärnten 17.02.2013 Abtenau, Salzburg 03.03.2013 Gosau, Oberösterreich 24.03.2013 Mellau, Vorarlberg

ÖSV Schülertestrennen

31.01.-02.02.2013 Hinterstoder, Oberösterreich

ÖSV Schülermeisterschaften

14.03.-16.03.2013 Lackenhof, Niederösterreich

Finale

05.04.-07.04.2013 Kitzbühel, Tirol

