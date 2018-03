So geht Lesen heute / Mit Vollgas ins neue Jahr: CrossInvest zieht positive Bilanz für seine News-Aggregation-App "CoffeeMinute"

Böchingen (ots) - Nach dem Start von CoffeeMinute wartet die neue News-Aggregation-App mit verbesserten Funktionen und einer ansprechenderen Usability auf. Immer mehr User greifen auf die kostenlose App zurück.

Nie mehr etwas verpassen: Coffeeminute serviert rund um die Uhr News in ansprechender Optik auf dem iPad. Dank einer personalisierten Vorausauswahl bleibt der User immer auf dem neuesten Stand.

CrossInvest Venture Partners zieht eine positive Bilanz für seine News-Aggregation-App "CoffeeMinute" für iOS. 2013 geht die Erfolgsstory weiter. Aufgrund des regen Userfeedbacks wurde die App mit erweiterter Funktionalität besser an deren Bedürfnisse angepasst. Als Vorreiter für den personalisierten News-Reader im deutschsprachigen Raum erfasst CoffeeMinute automatisch, was den Leser interessiert. Dafür verknüpft die App Inhalte aus den verschiedensten Online-Medien und Social Media-Kanälen und filtert die Storys aus den Bereichen Politik, Lifestyle, Kunst oder Sport heraus, die der User haben will. Doch damit nicht genug: Coffeeminute geht einen Schritt weiter und selektiert unter "Top-Storys" in Echtzeit aus dem Twitter-Newsfeed die aktuellsten und meistgelesenen Inhalte. Das System lernt dabei kontinuierlich hinzu und optimiert die Auswahl über ausgefeilte Algorithmen, die eigene Themenauswahl, das Leseverhalten und Bewertungen des Anwenders. Will der Leser den Originalartikel lesen, wird er auf die Seite des jeweiligen Contentanbieters weitergeleitet. Dieser profitiert von zusätzlichen Pageviews und Klicks. Der Nutzer bleibt stets informiert und kann mühelos durch die leserfreundlich aufbereitete Themenauswahl surfen. CoffeeMinute ist die Zukunft der Informationsdarstellung: Eine smarte App für smarte Leser.

CoffeeMinute wurde 2011 von CrossInvest Venture Partners mit dem Ziel gegründet, den Leser mit aktuellen Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Wissen etc. täglich auf das iPad zu versorgen. Die Nachrichten-App lässt sich mit wenigen Fingertipps auf die Leseinteressen einstellen und lernt ständig hinzu. www.coffeeminute.com www.facebook.com/pages/CoffeeMinute/320005568073968?sk

