Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Web-Telefonkonferenz des vierten Quartals 2012 ein

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts von Mohawk Industries, Inc. zum vierten Quartal 2012 am Donnerstag, den 21. Februar 2013 laden wir Sie herzlich dazu ein, am Freitag, den 22. Februar 2013 um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an der Liveübertragung der Telefonkonferenz des Unternehmens teilzunehmen.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 4. Quartals 2012 von Mohawk Was: Industries, Inc. Wann: 22. Februar 2013 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) Wo: www.mohawkind.com Informationen für ausgewählte Investoren Live über das Internet - Melden Sie sich einfach auf der oben genannten Wie: Website an; oder Live- Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-800-603-9255 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-706-634-2294 (International/Lokal) Konferenzkennung: 91220581

Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für den Wohn- und Gewerbebereich. Mohawk bietet eine umfassende Auswahl an Teppichen, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein, Vinyl und Vorlegern. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vermarktet, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Dal-Tile, American Olean, Unilin und Quick Step. Mohawks einzigartiges Verkaufsförderungs- und Marketingsystem hilft unseren Kunden, Träume von Verbrauchern Realität werden zu lassen. Mit einer eigenen LKW-Flotte und mehr als 250 regionalen Vertriebsstandorten bietet Mohawk Service erster Güte.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, der Telefonkonferenz zum angegebenen Termin beizuwohnen, können Sie auch auf den Webcast zurückgreifen, der auf der Investor-Relations-Website von Mohawk Industries, Inc. bis Freitag, den 22. März 2013 zur Verfügung stehen wird. Zudem wird eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis Freitag, den 8. März 2013 unter 1-855-859-2056 (USA/Kanada) bzw. +1-404-537-3406 (International/Lokal) zur Verfügung stehen. Geben Sie hierzu die Konferenzkennung # 91220581 an.

Web site: http://www.mohawkind.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Frank H. Boykin, Chief Financial Officer, Mohawk

Industries, Inc., +1-706-624-2695