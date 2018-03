HEUTE: "Dein Parkplatz darf kein Glückspiel sein!"

Straßenaktion der SPÖ Döbling zum Thema Parkpickerl

Wien (OTS/SPW) - Heute Montag, den 21.1.2013, veranstaltet die SPÖ Döbling unter dem Motto "Dein Parkplatz darf kein Glücksspiel sein!" von 16.00 bis 17.30 Uhr eine Straßenaktion vor dem Bahnhof Heiligenstadt zum Thema Parkpickerl. ****

Bei der Aktion werden PassantInnen aufgefordert, an einem großen Glücksrad zu drehen, bei dem die meisten Felder mit den Autokennzeichen WU, TU, KO beschriftet sind und nur wenige freie "Parkplätze" vorhanden sind. Wer einen freien Parkplatz ergattert, bekommt ein kleines Give Away als Preis. Bei der Aktion wird es zudem die Möglichkeit geben, mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Anton Mandl über dieses Thema zu diskutieren und auch für die Einführung eines Parkpickerls in Heiligenstadt zu unterschreiben.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

