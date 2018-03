Volkskulturelle Tanzveranstaltungen in Grafenegg und Baden

2. Trachtenball, 50. Volkstanzfest

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Wochenende ergibt sich für alle Freunde der Volkskultur gleich zweimal die Möglichkeit zum Besuch großer Tanzveranstaltungen. Am Freitag, 25. Jänner, startet um 19.30 Uhr auf Schloss Grafenegg der 2. Niederösterreichische Trachtenball, am Sonntag, 27. Jänner, geht im Congress Casino Baden ab 17 Uhr das bereits 50. NÖ Volkstanzfest Baden über die Bühne.

Der NÖ Trachtenball gilt auch dieses Jahr als ein gesellschaftlicher Höhepunkt der Ballsaison in Niederösterreich, unter dem Motto "Wir tragen Niederösterreich" bietet dieser Ball Tanzmusik u. a. mit Franz Posch, der Weinviertler Kirtagsmusik, oder auch mit der Big Band der Militärmusik Niederösterreich. Flanierkarten für dieses gesellschaftliche Ereignis sind zum Preis von 35 Euro im Kartenbüro der Tonkünstler Grafenegg im Museumsquartier Wien unter der Telefonnummer 01/586 83 83 erhältlich.

Beim inzwischen 50. NÖ Volkstanzfest Baden, das zwei Tage später stattfindet und zu dem von der Volkstanzgruppe Baden geladen wird, sorgen heuer u. a. die Blechsaitnmusi, die Froihofer Geignmusi und die Tanzlmusik Kaiserspitz für die musikalische Unterhaltung.

Nähere Informationen: www.volkskulturnoe.at.

