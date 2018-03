Grüne/Enzinger: "FPÖ will Verkehrslawine!"

Grüner Vorschlag: 365-Euro-Jahresticket für alle

St. Pölten (OTS) - Auf die heute angekündigte Pro-Waldviertelautobahn-Kampagne der FPNÖ reagiert Amrita Enzinger, Verkehrssprecherin der Grünen, mit Ablehnung: "Autobahnen sind kein Allheilmittel. Es ist ein Irrglaube, dass nur eine Autobahn das Waldviertel stärken kann. Andere Impulse, wie der Ausbau der Öffis und ein 365-Euro-Jahresticket für ganz Niederösterreich, sind notwendig", so Enzinger in Richtung FPÖ und SPÖ, die sich auch bereits für eine Waldviertel-Autobahn ausgesprochen hat.

"Die Autobahn würde das Waldviertel mit einer Verkehrslawine überschütten. Der Erhalt und Reaktivierung des noch bestehenden Schienennetzes, dazu kleinere Busse, abgestimmt mit den Zügen, sind richte Schritte in Richtung sichere Mobilität. Ein 365-Euro-Jahresticket für alle NiederösterreicherInnen brächte wirkliche, rasche Entlastung - um 1 Euro pro Tag", weiß Enzinger. "Gerade das Waldviertel ist für seine einzigartige, schöne und unberührte Natur bekannt. Die Schiene war immer das Rückgrat der Siedlungsstruktur, hält die Bevölkerung in der Region und bringt auch Touristen. Genau dieser Faktor sollte erkannt und ausgebaut werden -und nicht durch eine Transitschneise zerstört werden", ist sich die Grüne Verkehrssprecherin Amrita Enzinger sicher.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Niederösterreich

Mag. Laura Weichselbaum

Tel.: +43/664/88537341

laura.weichselbaum @ gruene.at

http://noe.gruene.at