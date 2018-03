ORF SPORT + mit den Highlights von der U21-Hallenhockey-EM in Wien und von der Bob & Skeleton-EM in Innsbruck-Igls

Am 22. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 22. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der U21-Hallenhockey-Europameisterschaft in Wien um 20.15 Uhr, von der Europacup-Abfahrt der Herren in Hinterstoder um 20.35 Uhr, von der Bob & Skeleton-EM in Innsbruck-Igls um 20.45 Uhr, von der Gala "Nacht des Sports" 2012 um 21.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 23.00 Uhr.

Österreichs U-21-Hockey-Nationalteam sicherte sich bei der Heim-EM in der Wiener Postsporthalle den Europameistertitel. Die ÖHV-Junioren feierten in einem packenden und hochklassigen Finale einen hochverdienten 4:3-Erfolg gegen Polen und setzten sich Europas Nachwuchs-Krone auf. Damit gelang auch die Revanche für das Finale der Heim-EM 2009, als Polen die Österreicher mit 5:4 geschlagen hatte.

Die in zwei Läufen durchgeführte Europacup-Sprint-Abfahrt in Hinterstoder endete mit einem Salzburger Doppelerfolg. Markus Dürager behauptete seine Führung vom ersten Lauf und gewann am Ende mit 0,2 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Manuel Kramer. Rang drei ging an den Italiener Paolo Pangrazzi mit einem Rückstand von 31 Hundertstelsekunden. Mit Vincent Kriechmayr (8.), Christian Walder (10.), Otmar Striedinger (11.), dem Halbzeitdritten Thomas Mayrpeter (13.) und Mario Karelly (14.) schienen nicht weniger als sieben ÖSV-Talente in den Top 15 auf.

Bei der Bob- & Skeleton-Europameisterschaft und dem Weltcup in Innsbruck-Igls gab es einen historischen Erfolg für den österreichischen Skeleton-Sport durch Janine Flock. Die Angehörige des Heeressportzentrums Innsbruck sicherte sich mit zwei sehr guten Läufen hinter den Russinnen Elena Nikitina und Maria Orlowa Bronze und damit die bisher einzige Medaille Österreichs im Skeleton der Frauen bei Welt- oder Europameisterschaften.

