Fäustling oder Pulswärmer? Die besten Tipps für mollig warme Finger

Baierbrunn (OTS) - Wenn es draußen klirrend kalt ist, spüren wir das schnell an den Füßen und an den Fingern. Viele blasen dann ihren Atem in die Hände, um die eiskalten Finger etwas zu wärmen. Was man noch tun kann, um mollig warme Hände zu bekommen, dazu Tipps von Hans Haltmeier, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

"Da gibt es eine ganze Palette von Produkten. Zum einen natürlich die bekannten Fäustlinge, am besten mit Fleece oder Fell gefüttert. Aber auch Pulswärmer helfen. Oder Taschenwärmer, die spenden eine halbe Stunde ungefähr angenehme Wärme."

Wer es länger warm haben möchte, kann sich auch moderner Technik bedienen:

"Da gibt es auch Möglichkeiten, die dann allerdings ihren Preis haben. Zum Beispiel beheizte Handschuhe oder auch beheizte Winterstiefel mit Akku. Das hält dann mehrere Stunden lang. Aber einfacher geht es mit Pflegeölen mit Moorextrakten, die den Körper auch wärmen."

Manche Menschen haben mit kalten Fingern sogar gesundheitliche Probleme. Das so genannte Raynaud-Syndrom macht sich folgendermaßen bemerkbar:

"Beim Raynaud-Syndrom werden die Finger nicht mehr richtig durchblutet. Das heißt, sie werden richtig weiß, fühlen sich taub an und tun auch weh. Bei solchen Symptomen ist es unbedingt angezeigt, sich an den Arzt zu wenden. Das betrifft überwiegend Frauen, bis zu zwanzig Prozent der Europäer sollen davon betroffen sein. Die Ursachen für das Raynaud-Syndrom sind allerdings noch unklar."

Ob man unter dem Raynaud-Syndrom leidet oder einfach nur kalte Finger hat, in beiden Fällen helfen Saunabesuche und Wechselbäder, schreibt die "Apotheken Umschau". Das fördert die Anpassungsfähigkeit der Gefäße und hinterher fühlt man sich warm und wie neugeboren.

