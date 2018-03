AVISO: Flugsicherheit: Personal protestiert gegen Flugdienstzeitverschlechterungen

"Walkout for Safety" am Wiener Flughafen: ACA, Bord-Betriebsrat von AUA/Tyrolean und Flyniki sowie GPA-djp, vida und AK unterstützen internationale Aktion der Flightcrews

Wien (OTS/ÖGB) - In ganz Europa finden morgen, Dienstag, 22. Jänner 2013, ab 9 Uhr unter der Ägide der ECA (European Cockpit Association) und der ETF (Europäische Transportarbeiter-Föderation) Proteste von PilotInnen und Kabinenbesatzungen gegen geplante Verschlechterungen durch neue europäische Flugdienstzeitenregeln statt. Unter dem Motto "Walkout for Safety" werden auf europäischen Flughäfen Proteste stattfinden. EU-PolitikerInnen wird eine Petition übergeben: Von der EU angestrebte Regeln würden gefährliche Dienstpläne zulassen, Wachzeiten von bis zu 22 Stunden wären möglich. Die Sicherheit von Crews und Passagieren müsse vor der Wirtschaftlichkeit Vorrang haben, fordern die an den Protesten beteiligten Organisationen. ++++

Am Flughafen Wien ruft der Österreichische Pilotenverband - Austrian Cockpit Association (ACA) - an diesem Tag zu einem "Walkout for Safety" auf. Die Aktion wird von den Gewerkschaften vida und GPA-djp, der AK sowie von den Bordbetriebsräten bei AUA/Tyrolean und Flyniki unterstützt. VertreterInnen der Medien sind herzlich zur Kundgebung eingeladen.

Protestaktion: "Walkout for Safety"

Datum: Dienstag, 22. Jänner 2013

Zeit: 9.00 bis 11.00 Uhr

Ort: Flughafen Wien, Abflugbereich, Check-In 3 ("Skylink")

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Flugdienstzeiten-Experten: Capt. Siegfried Lenz, ACA Generalsekretär und Capt. Christian Mayrhofer, ACA Vorstandsmitglied

Capt. Christoph Mair, ACA Pressesprecher

Horst Pammer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida in Niederösterreich

Online-Petition:

http://www.flugdienstzeiten.at

Eine Karte mit den Details zu den Aktionen in den verschiedenen Zentren in Europa finden Sie unter: http://goo.gl/maps/UpUdR

Video Capt. Dead Tired:

http://www.youtube.com/watch?v=u85G6b84vnI

Rückfragen & Kontakt:

AUSTRIAN COCKPIT ASSOCIATION

Verband Österreichischer Verkehrspiloten/Presse

Christoph Mair

Mobil: 0664 1993330

Tel. 01 9971787

Internet: www.aca.or.at



Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261

Mobil: 0664 61 45 733

Internet: www.vida.at



Litsa Kalaitzis

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at