Schweizer Vermögensberatung erneut mit sehr gutem Karriere-Rating

Köln (ots) - Die SVAG Schweizer Vermögensberatung (SVAG) bestätigt ihr sehr gutes (A+) Urteil im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH (Assekurata). Im vierten Folgerating verbessert sich das Unternehmen in der Teilqualität Wachstum um eine Notenkategorie von gut auf sehr gut.

Sehr gute Karrierechancen für Berater

Im Rahmen der Teilqualität Vermittlerorientierung prüft Assekurata, wie es um die Einkommens-, Aufstiegs- und Ausbildungschancen im Finanzvertrieb bestellt ist und welche Unterstützung die Vermittler in ihrer täglichen Vertriebstätigkeit seitens des Unternehmens erhalten. Diesbezüglich erzielt die SVAG wie auch im Vorjahr ein sehr gutes Urteil. Das Unternehmen eröffnet seinen Vermögensberatern im Rahmen eines transparenten Modells attraktive Karriere- und Vergütungsperspektiven. Deutliche Verbesserungen hat das Schweizer Unternehmen im Bereich des dezentralen Marketings vorgenommen. So wurde das Erscheinungsbild nach außen vereinheitlicht, indem beispielsweise das Layout der Unternehmensbroschüren überarbeitet und die Vermögensberater-Homepages diesem neuen Aussehen angepasst wurden. Zudem können die Vermögensberater auf neue Imagefilme zurückgreifen, welche ihnen eine Unternehmensvorstellung beim Kunden erleichtern.

Solide Eigenmittelausstattung und starke Muttergesellschaft

Auch die Finanzstärke der SVAG erzielt erneut eine sehr gute Beurteilung. Dabei bewertet Assekurata die Sicherheitslage des Unternehmens mit sehr gut. Ein Grund hierfür ist die Einbindung der SVAG in den Konzern der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG). Laut Karriererating 2011 weist diese eine exzellente Finanzstärke auf und gewährt ihrem Tochtervertrieb somit hinreichende Sicherheitsmittel zur Bedeckung unternehmerischer Risiken. Die Erfolgslage der SVAG erhält ein voll zufriedenstellendes Urteil.

Sprachliche Vielfalt und innovative Technologie

Die SVAG stellt ihren Vermögensberatern ein umfangreiches Beratungskonzept zur Verfügung, das auf die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Unternehmens ausgerichtet ist und überzeugt mit innovativen Beratungslösungen. So können die Vermögensberater in ihrer Beratung beispielsweise auf subventionierte iPads mit speziell für die SVAG entwickelten Applikationen zurückgreifen. Um ihren Vermögensberatern die Kundenberatung über die deutschsprachige Schweiz hinweg zu erleichtern, hat die SVAG 2012 alle relevanten Unterlagen ins Französische übersetzen lassen. Das Beratungs- und Betreuungskonzept bewerten die Assekurata-Analysten in Summe mit sehr gut.

Exzellentes Provisionswachstum

Die Wachstumssituation der SVAG bewertet Assekurata erstmals mit sehr gut (Vorjahr gut). Vor allem im Provisionsvolumen und hinsichtlich der Vermittleranzahl erzielt die SVAG stetig Zuwächse. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen beispielsweise Provisionserlöse in Höhe von 5,7 Millionen Schweizer Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer exzellenten Umsatzsteigerung von rund 23 % entspricht. Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet das Unternehmen eine Verdoppelung der Umsatzerlöse. Die Wachstumspotenziale der SVAG schätzt Assekurata als sehr gut ein. Unter anderem die mehrsprachige Ausrichtung eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen in den nicht-deutschsprachigen Kantonen der Schweiz.

Über die ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Dienstleistungsangebot umfasst Kommunikations- und Informationslösungen für Versicherungsgesellschaften, freie und gebundene Vertriebe, Maklerpools bzw. -verbünde. Neben Ratings bietet das Unternehmen auch individuelle Analysen zu Fragen aus den Bereichen Vertriebsorganisation sowie Beratungs- und Betreuungskonzeptionen an.

ASSEKURATA Karriere-Rating

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

