Wähle das unverantwortlichste Unternehmen des Jahres!

Online Abstimmung zum Schandfleck des Jahres 2012

Wien (OTS) - Bis zum 18. Februar kann das unverantwortlichste Unternehmen des Jahres gewählt werden. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen bekommt den "Schandfleck des Jahres 2012" verliehen. Der Preis wird gestiftet vom Netzwerk Soziale Verantwortung, ein Netzwerk von ArbeitnehmerInnenvertretungen und NGOs.

"Die eingegangenen Nominierungen haben uns gezeigt, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt mit Füßen getreten werden. Das wollen wir aufdecken", erklärt Dipl.jur. Marieta Kaufmann, Koordinatorin des Schandflecks.

Zur Abstimmung stehen 3 Unternehmen:

1. Das Unternehmen KIK Textil und Non Food GmbH im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Karachi/Pakistan, bei der am 11. September 2012 259 Menschen aufgrund unzureichender Brandschutzvorrichtungen starben. Die Fabrik Ali Enterprise produzierte Textilien für KIK.

2. Das Unternehmen Mayr-Melnhof Packaging, Europas größter Faltschachtelproduzent mit Sitz in Wien im Zusammenhang mit der Schließung des Werks in Liverpool am 29. März 2012, bei der die Rechte des örtlichen wie auch des Europäischen Betriebsrats nicht gewahrt wurden.

3. Das Unternehmen Andritz AG mit Sitz in Graz für seine Beteiligung an dem brasilianischen Staudammprojekt Belo Monte, in deren Folge Menschen vertrieben werden und weitreichende Zerstörungen der Umwelt zu erwarten sind. Die ANDRITZ Hydro GmbH ist Mitglied der Unternehmsplattform respACT und erklärt sich zum CSR-Unternehmen in Österreich.

"Die Auswahl der Shortlist ist der Jury nicht leichtgefallen", erklärt DI Dr. Franz Fiala, Vorstandsvorsitzender des Netzwerk Soziale Verantwortung. "Die durch Verantwortungslosigkeit besonders auffällig gewordenen Unternehmen zeigen schon sehr deutlich die Notwendigkeit einer verschärften Regulierung und Kontrolle österreichischer und europäischer Unternehmen einschließlich ihrer Auslandsaktivitäten. Das Projekt Schandfleck versteht sich als Appell an die Unternehmen und an die Politik."

Der "Schandfleck des Jahres" wird zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit, am 20. Februar 2013, im Off-Theater in Wien im Rahmen einer Gala verliehen.

