PEOPLESHIP und GlobalExec Logistik Consulting Group bündeln ihre Kräfte

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Das in europäischem Besitz befindliche Unternehmen PEOPLESHIP und die Hongkonger GlobalExec Logistik Consulting Group ("GlobalExec Group") fusionieren zur Stärkung ihrer internationalen Präsenz bei der Suche nach Führungskräften und Personalbeschaffung.

Das neue Unternehmen, das unter dem Namen GlobalExec Group auftritt, wird die geografische Abdeckung und das Serviceangebot weiter stärken.

"Der Talentmarkt von heute ist wirklich global und es wird immer wichtiger, dass man auf die richtigen Fachkräfte sowohl lokal als auch weltweit zugreifen kann. Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, müssen wir dort vertreten sein, wo diese Fachkräfte verfügbar sind", sagt Managing Director Nicolas Reitzel, der die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) leitet.

Der Gründer und Inhaber von PEOPLESHIP, Nicolas Reitzel, hat in den vergangenen 11 Jahren Dienstleistungen im Bereich der Führungskräftesuche und Personalbeschaffung sowie in der Managementberatung für Kunden aus der internationalen Logistik- und Transportbranche angeboten.

Durch die Fusion verfügt GlobalExec Group mittlerweile über mehr als 10 Niederlassungen an wichtigen Standorten in China, Hongkong, Singapur, Dänemark sowie in den USA und weitere Büros sind geplant.

Der CEO und Chairman der Gruppe, Richard Loh, teilt die Erwartungen an die Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Er ist in Hongkong ansässig und bestätigt die Bedeutung der Nähe zum Markt.

"Die asiatischen Märkte sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, und damit man die richtigen Fachkräfte bereitstellen kann, ist eine globale Perspektive erforderlich. Fachkräfte bewegen sich heute zunehmend über Regionen hinweg in beide Richtungen, eine Entwicklung, die auch in Zukunft anhalten wird. Die Fusion ist ein wichtiger Schritt in Richtung der weiteren Stärkung unserer Dienstleistungen sowie zur Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden, sowohl lokal als auch weltweit. Wir planen daher, unsere Organisation mit eigenen Büros und assoziierten Unternehmen in allen wichtigen Märkten und Regionen weiter auszubauen".

Die beiden Unternehmen wurden offiziell im Dezember 2012 zusammengelegt.

Weitere Informationen:

GlobalExec Group

Wir verbinden die Welt mit Fachkräften für die Lieferkette und Logistik

GlobalExec bietet führenden Unternehmen in den Bereichen Lieferkette und Logistik Dienstleistungen bei der Beschaffung von Fachkräften und in der Unternehmensberatung. Mithilfe der gemeinsamen, jahrzehntelangen Erfahrung in der Lieferkette und Logistik, fundierter Kenntnisse der Marktplätze, des umfangreichen Netzwerks und bewährter Methodiken stellt GlobalExec das erforderliche Vertrauen sicher und liefert die von den Kunden erwarteten Ergebnisse.

Zu den Kunden von GlobalExec zählen Fortune 500 Hersteller, Vertriebshändler, Einzelhändler, 3PLs und Unternehmen, die ihre Fracht auf dem Land, per Schiene, in der Luft und auf dem Meer transportieren - sowohl im Inland als auch international. Sie wenden sich zur Identifizierung bewährter Führungskräfte in der Branche, zur Beschaffung visionärer CEOs sowie bei der Suche nach erfahrenen Managern und Fachkräften an GlobalExec, und sie verlassen sich auf die langjährigen Industrieberater von GlobalExec, wenn sie Unterstützung bei der Effizienzsteigerung, Kosteneinsparungen und der Entwicklung von Logistiklösungen benötigen.

GlobalExec ist mit seinem wachsenden Netzwerk aus eigenen Niederlassungen und assoziierten Unternehmen in der gesamten Asien-Pazifik-Region, in Nord- und Südamerika und der EMEA-Region präsent.

