Vom Schnee in den See

Im Hotel KOLLERs****s verbringen die Gäste einen traumhaften Winterurlaub: Vom puren Skivergnügen im Kärntner Skikarussell bis zum Badespaß im beheizten See.

Seeboden (TP/OTS) - Sanfte Schneedecken zieren die umliegenden Bergketten, das Seewasser glitzert im Sonnenlicht: Rund um das Hotel KOLLERs****s am Millstätter See bietet sich den Urlaubsgästen eine traumhafte Winterkulisse. Das ganz besondere Highlight des 4-Sterne-Hotels ist ein beheizter Teil des Millstätter Sees: Auch bei frostigen Temperaturen genießen die Gäste ein aufregendes Badeerlebnis im naturbelassenen, 28 Grad warmen Seewasser. In der Wellness- und Beautywelt steht darüber hinaus ein großes Wohlfühl-Angebot zur Verfügung - mit Pool, Saunawelt und Dampfbädern. Entspannung für Körper und Geist bietet das professionelle Massage-und Beautyprogramm mit fachkundigem Personal und zertifizierter Kosmetik.

In den Skigebieten rund um das Hotel ist jetzt im Januar die Skisaison in vollem Gange. Im Skigebiet Goldeck in Spittal an der Drau befindet sich zum Beispiel die längste schwarze Abfahrt der Alpen mit 8,5 km Länge. Wintersportler dürfen sich außerdem über moderne Liftanlagen und bestens präparierte Skipisten freuen. Dazu kommen 50 Hektar Freeride Area und die 6er-Gipfelbahn Skyliner mit aufregendem Panoramablick. Beste Wetterverhältnisse sind Urlaubern hier sicher, schließlich ist der Goldeck der sonnigste Skiberg Kärntens.

Die Pisten des Skigebiets Goldeck sind aber nur eine von vielen Abfahrtsmöglichkeiten rund um den Millstätter See. Mit dem Top-Ski-Pass Kärnten/Osttirol stehen den Winterurlaubern viele weitere Pisten des Kärntner Skikarussells offen. In weniger als einer halben Stunde erreichen Gäste optimal präparierte Pisten für Anfänger und Profis. Ein besonderes Erlebnis: Skifahren auf den Hängen des einzigen Gletschers in Kärnten, dem Mölltaler Gletscher. Der neue Shuttle-Service vom Hotel KOLLERs****s bringt die Winterurlauber schnell und unkompliziert zu den Top-Ski-Plätzen der Region.

