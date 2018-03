Die Liebe finden in 30.000 Fuß Höhe!

(PRN) - -- Mobile App von WeMetOnAPlane.com soll Fluggästen helfen, sich online wiederzufinden

SYDNEY, 20. Januar 2013 /PRNewswire/ - Haben Sie schon einmal einen ganz besonderen Menschen im Flugzeug getroffen, es dann aber aus irgendeinem Grund versäumt, Kontaktdaten auszutauschen und dies später bereut? Wie sollen Sie ihn oder sie jetzt ohne Namen auf Facebook wiederfinden?

WeMetOnAPlane ist die ideale App zur Kontaktaufnahme für Personen, die sich gegenseitig suchen!

So funktioniert die App: Gehen Sie auf www.WeMetOnAPlane.com, und laden Sie die App herunter. Suchen Sie dann nach Flugnummer, Jahr, Datum, Start- oder Zielflughafen. Unser fortschrittlicher Suchalgorithmus zeigt Suchergebnisse für alle Geschichten zu diesem Flug an, die andere Passagiere geteilt haben. Sie erkennen eine Geschichte wieder? Dann antworten Sie einfach auf die Geschichte, und es wird sofort eine E-Mail an die entsprechende Person gesendet.

Sie erkennen keine der Geschichten wieder? Klicken Sie einfach auf "Share Your Story", und erzählen Sie uns von Ihrem Erlebnis. War es Liebe auf den ersten Blick? Dann teilen Sie Ihre Geschichte auf sozialen Medien wie Facebook & Twitter, sodass wir Ihnen helfen können, sie oder ihn zu finden! Je mehr Menschen davon wissen, desto besser sind Ihre Chancen, diesen ganz besonderen Menschen zu finden und mit ihm oder ihr in Kontakt zu treten.

Der 32-jährige australische Internet-Unternehmer Will Scully-Power

hatte die Idee zu dieser

vor kurzem veröffentlichten App. Er ist Gründer der Website www.WeMetOnAPlane.com. Die Seite startete er, nachdem er seine Freundin 2011 in einem Flugzeug kennenlernte. Die ganze Story ihres Kennenlernens finden Sie hier:

www.wemetonaplane.com/2011-7-11-from-kuala-lumpur-kul-to-sydney-syd [

http://www.wemetonaplane.com/2011-7-11-from-kuala-lumpur-kul-to-sydne

y-syd].

Die kostenlose App ist für Apple iPhone, iPad und Android-Geräte verfügbar.

"Es wurden bereits Tausende von Geschichten aus Hunderten von Ländern wie den USA, Australien, Deutschland, Schweiz, Neuseeland, Großbritannien, Kanada, Niederlande, Norwegen und Indien geteilt." Mit mehr als 4 Milliarden Fluggästen pro Jahr freuen wir uns, diese App zur Verfügung stellen zu können, um Menschen wieder zusammenzubringen", so Will Scully-Power, Gründer von WeMetOnAPlane.com.

Will Scully-Power ist für Medieninterviews weltweit verfügbar.

Will Scully-Power www.WeMetOnAPlane.com Telefon weltweit: +61-400-828-866 E-Mail:

wsp @ scully-power.com

