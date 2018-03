ORF SPORT + mit den Highlights vom Weltcup der nordischen Kombinierer in Seefeld

Am 21. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 21. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von Tag zwei beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Seefeld um 20.15 Uhr und "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 21.45 Uhr.

Die nordischen Kombinierer tragen in Seefeld am 19. und 20. Jänner zwei Bewerbe aus. Zuletzt musste sich der Salzburger Bernhard Gruber in Chaux-Neuve in Frankreich nur Tino Edelmann aus Deutschland geschlagen geben. Nach einer tollen Leistung überquerte Gruber nur 1,6 Sekunden hinter Edelmann die Ziellinie. Dritter mit sechs Sekunden Rückstand wurde Akito Watabe aus Japan. Gruber, der auf der Schanze seine Fliegerqualitäten ausspielen konnte, führte nach dem Springen und ging zeitgleich mit dem Norweger Haavard Klemetsen ins Langlauf-Rennen. Beim Teamsprint in Chaux-Neuve landeten die beiden österreichischen Teams auf den Plätzen sechs und zehn.

