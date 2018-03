"BROKEN PROMISES" - Wella Professionals begeisterte mit skulpturierten Hairstyles auf der 13. MICHALSKY StyleNite

Mit der 13. MICHALSKY StyleNite fand die aktuelle Berlin Fashion Week wieder einmal ihren modischen Höhepunkt. Unter dem Motto "Broken Promises" begeisterte Michael Michalsky sein Publikum mit einer faszinierenden Kombination aus Mode, Musik und Kultur. Das Wella Professionals Team sorgte für die stylische Trendfrisur auf dem Catwalk: ein futuristischer Ponytail, inspiriert vom asiatisch angehauchten Wella Trend Fusion, welcher die Kollektion auf ideale Weise interpretierte. Michael Michalsky: "Das Styling der Models wurde von Wella Professionals perfekt auf meine Kollektion abgestimmt. Die futuristischen Elementen des Hairstyles greifen die facettenreichen, progressiven Formen meines Designs auf und sorgen für einen aufregenden Gesamtlook."

Skulpturierte Hairstyles vom Wella Professionals Team

Inspiriert von Fusion, einer der vier Wella Trendvisionen für 2013, bestach das Haarstyling der Frauen durch ein harmonisches Zusammenspiel von minimalistischen, strengen Elementen und vollen, voluminösen Formen: Origineller Ponytail-Look mit skulpturierter Tolle und hohem Zopf. Dabei schaffte die auffallende, voluminöse Form der Vorderpartie einen spannenden Kontrast zu den streng am Kopf anliegenden Seitenpartien und dem glatten, glänzenden, langen Zopf. Erzielt wird dieser Look mit Hilfe des Wella Professionals Stay Essentials Haarsprays und des Wella Professionals Oil Reflections Haaröls. Bei den männlichen Modellen legte das Team rund um SP Men-Top Akteur Markus Salm Hand an und stylte einen lässig coolen Out-of-Bed Look: An den Seiten kurz gehalten, wird das längere Haar des Oberkopfs mit dem SP Men Maximum Hold Gel und dem SP Men Textured Style leicht strähnig modelliert und matt gestylt.

Broken Promises - New MICHALSKY Fall/Winter Collection

Mit "Broken Promises" appelliert Michael Michalsky an die Wertvorstellungen der Gesellschaft und fordert eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Vertrauen. Die Farbpalette reicht von einem warmen Grau-Olive Ton über ein kräftiges Teal, bis hin zu dem typischen MICHALSKY Dunkelblau. Als zusätzliches Highlight präsentiert MICHALSKY die Farbe Oasis, ein sattes Lime und arbeitet auch diese wieder mit zwei unterschiedlichen Prints für Damen und Herren, die beide abstrakt und unverkennbar das Thema "Broken Promises" reflektieren. Zum nunmehr zweiten Mal erhielt auch die Michalsky Männerkollektion im Rahmen der StyleNite einen angemessenen Part. Die gewohnt sportlich inspirierte Kollektion besticht durch modernes Tailoring mit weichen Silhouetten und edlen Materialien.

Magische Haarmomente

Für eine Überraschung der besonderen Art sorgten drei Tänzerinnen, die sich, inspiriert vom Disney-Film "Die fantastische Welt von Oz", als anmutige Hexen aus den Reihen des Publikums erhoben. Fantasievoll gestylt von den Haarexperten von Wella Professionals und gekleidet in exklusiv entworfenen MICHALSKY Roben begeisterten sie das geladene Publikum mit ihrem Auftritt zur Musik-Performance der Berliner Newcomerin "Schmidt". Neben den deutschen Topmodels Esther Heesch, Antonia Wesseloh und Michalsky Muse Melina Martin lief auch Jimi Blue Ochsenknecht über den Catwalk und gab damit sein Laufsteg-Debüt.

