NEUE MELDUNG: Maxion Wheels wird auf der Reifenfachmesse Tyrexpo Asia 2013 teilnehmen

Königswinter, Deutschland (ots/PRNewswire) - Maxion Wheels gab heute bekannt, dass eine Reihe seiner Vertreter für Nutzfahrzeugindustrie aus China, Indien, Japan, Thailand und der Türkei auf der Reifenfachmesse Tyrexpo Asia 2013 in Singapur anwesend sein werden. Die Tyrexpo Asia, die vom 19. bis zum 21. März stattfindet, ist Asiens führende Fachmesse für Reifen, Werkstattausrüstung und Zubehör. Die Vertreter von Maxion werden am Stand mit der Nummer J03 in der Haupthalle zu finden sein. Weitere Informationen finden Sie auf www.eci-international.com/asia.html.



Maxion Wheels ist ein führender globaler Hersteller von Aluminium-und Stahlfelgen für Personenkraftwagen und leichte Lastwagen sowie von Stahlfelgen für Lkws und Anhänger. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über 25 Einrichtungen, darunter Geschäfts- und Vertriebsniederlassungen sowie Produktionsstätten in 15 Ländern rund um den Globus. Das Unternehmen beliefert alle bedeutenden nord- und südamerikanischen, asiatischen und europäischen Hersteller von Personenkraftwagen und leichten Lastwagen sowie Hersteller von schweren Lkws aus aller Welt. www.iochpe-maxion.com.br,

www.hayes-lemmerz.com,

www.fumagalliwheels.com

