Oscar de la Renta lädt John Galliano in sein Design-Studio ein

New York (ots/PRNewswire) - Oscar de la Renta gab heute bekannt, er habe John Galliano dazu eingeladen, in den nächsten drei Wochen einige Zeit mit ihm in seinem Design-Studio zu verbringen.

"John und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und ich bin ein großer Bewunderer seines Talents. Er hat lange und hart an seiner Genesung gearbeitet und ich freue mich, ihm die Gelegenheit zu geben, wieder in die Welt der Mode hineinzufinden, in der er so lange kreativ gewesen ist", erklärte de la Renta.

"Ich bin Alkoholiker. In den letzten zwei Jahren habe ich mich erholt. Einige Jahre bevor ich trocken wurde, stürzte ich mich in den Wahnsinn dieser Krankheit. Ich habe Dinge getan und gesagt, die andere verletzt haben, besonders jüdische Mitbürger. Ich habe mein Bedauern über die Schmerzen, die ich ihnen zugefügt habe, bereits privat und öffentlich geäußert und tue dies auch weiterhin. Ich bleibe dabei, dass ich das, was ich getan habe, wieder gutmachen möchte. Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich Oscar dafür bin, mich dazu eingeladen zu haben, Zeit mit ihm in der vertrauten Umgebung eines Design-Studios zu verbringen. Seine Unterstützung und sein Vertrauen in mich berühren mich sehr", erklärte Galliano.

