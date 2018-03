"im ZENTRUM": Österreich hat entschieden

Am 20. Jänner um 22.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach der Volksbefragung: Wie ist das Ergebnis politisch einzuordnen? Und wie geht es jetzt weiter mit dem Bundesheer? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 20. Jänner 2013, um 22.15 Uhr in ORF 2 "im ZENTRUM" bei Ingrid Thurnher hochrangige Vertreter aller sechs Parlamentsparteien. Alle Infos zur ausführlichen ORF-Berichterstattung am Volksbefragungs-Tag unter presse.ORF.at.

"im ZENTRUM" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

