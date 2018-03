"Sport am Sonntag" live aus Seefeld

Am 20. Jänner um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 20. Jänner 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus Seefeld in Tirol.

Skispringen: Überflieger Gregor Schlierenzauer live zu Gast:

23 Jahre, 45 Weltcupsiege - Gregor Schlierenzauer ist auf dem Weg zum besten Springer aller Zeiten.

Nordische Kombination: Heimspiele in Seefeld:

Österreichs Kombinierer wollen beim Heimweltcup in Seefeld wieder auf das Podest und für die WM Selbstvertrauen tanken. Bernhard Gruber ist dazu live zu Gast.

Ski alpin: Tempojagd in Wengen:

Österreichs Herren kämpfen bei den legendären Lauberhornrennen um die WM-Tickets. Weiters die Highlights vom Damenweltcup in Cortina.

Langlaufen: Hoffnungsträger Johannes Dürr live:

Johannes Dürr ist auf gutem Weg zur Weltspitze. Einen Monat vor den Weltmeisterschaften ist der 25-jährige Niederösterreicher live zu Gast.

Biathlon: Kampf um WM-Plätze:

Nach einer durchwachsenen Saison haben Österreichs Biathleten in Antholz die letzte Chance, sich für die Weltmeisterschaften zu empfehlen.

Doping: Die Armstrong-Beichte:

Der einstige Top-Radfahrer packt aus. Das Dopinggeständnis des Lance Armstrong erschüttert die Sportwelt.

Extremsport: Christian Schiester und das ewige Eis:

Sibirien, Nordpol und Südpol - Christian Schiester läuft Hunderte Kilometer durch die kältesten Orte der Welt.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

