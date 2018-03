FP-Mahdalik an SP-Valentin: Gehsteigräumung - Stadt Wien ist größter Hauseigentümer

Wer ist zuständig?

Wien (OTS) - In Wien gibt es 2.000 Gemeindebauten mit 220.000 Wohnungen, was einem Fünftel der Wohnungen in unserer Stadt entspricht. Natürlich ist dort und auch bei hunderten Amtsgebäuden, Parks, etc. die Stadt für die Schneeräumung der Gehsteige zuständig, ruft FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik dem SPÖ-Umweltsprecher und "Experten für eh alles" (Karl?) Valentin in Erinnerung. Dort hat die Gemeinde bei der Räumung leider über weite Strecken jämmerlich versagt und sich offenbar vordringlich der Radwegsäuberung gewidmet. (Schluss)otni

