EANS-News: Rekordjahr für Butlers

Utl.: Umsatzmarke von 100 Mio. Euro in 2012 erstmals geknackt / Starkes Weihnachtsgeschäft beschert Rekorderlöse / Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in 2013

Köln (euro adhoc) - 18. Januar 2013 - Das Kölner Familienunternehmen Butlers blickt auf sein umsatzstärkstes Jahr zurück. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erlöse in 2012 um 15 % auf rund 103 Mio. Euro. Alleine im Dezember wurde ein Rekordumsatz von 21 Mio. Euro generiert. "Das Weihnachtsgeschäft hat unsere Erwartungen übertroffen", sagt Wilhelm Josten, Butlers-Gründer und Geschäftsführer. "In nur einer Woche gingen 240.000 Christbaumkugeln über die Ladentheke, das spricht für sich."

Ein weiterer Grund für die positive Umsatzentwicklung war der Ausbau des Online-Möbelhandels. Seit der Publikation des ersten Möbelkatalogs "Wohnstücke" im Oktober wurden rund 40.000 Möbelstücke verkauft. Eine Neuauflage des Katalogs mit einer deutlichen Erweiterung auf insgesamt 300 Seiten wird voraussichtlich im 3. Quartal 2013 veröffentlicht.

Der profitable Wachstumskurs soll auch im laufenden Jahr weiter forciert werden. Wichtigster Wachstumstreiber hierfür wird der Ausbau des Multi-Channel-Vertriebs sein. "Dank unserer guten Eigenkapitalausstattung, die mit 30 % weit über dem Durchschnitt des deutschen Mittelstands liegt, sehen wir uns für die weitere Expansion bestens gerüstet", so Wilhelm Josten.

Über Butlers:

Butlers ist einer der führenden Anbieter von Wohnmöbeln und -accessoires in Europa. Das 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel gegründete Familienunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt. Heute betreibt der Spezialist in Sachen Wohnen über 150 Filialen, davon 48 im europäischen Ausland. Neben Deutschland ist Butlers in Großbritannien, Österreich, der Schweiz und Spanien sowie über Franchisenehmer in Süd- und Osteuropa präsent. Im Jahr 2007 hat Butlers mit der Eröffnung des eigenen Onlineshops eine wesentliche Grundlage für seine Multi-Channel-Strategie gelegt. Für sein innovatives Konzept wurde der Mittelständler bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Butlers-Gruppe wächst seit 2008 jährlich um durchschnittlich 20% und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 103 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln beschäftigt europaweit rund 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.butlers.com

