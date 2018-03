Regner/Moitzi: FPÖ enthält sich bei Jugendbeschäftigung der Stimme

SPÖ-Europaabgeordnete und SJ-Vorsitzender wollen Beschäftigungsgarantie

Wien (OTS/SK) - Bei der dieswöchigen Abstimmung im Europäischen Parlament in Straßburg hat sich die FPÖ beim Thema Jugendbeschäftigung der Stimme enthalten. "Angesichts der dramatischen Lage in Europa, konkret sprechen wir von 5,5 Millionen Jugendlichen in der EU ohne Job, haben wir höchsten Handlungsbedarf. Die Kosten der Jugendgarantie (21 Milliarden Euro) sind verschwindend gering in Vergleich zu horrenden Kosten von Jugendarbeitslosigkeit (2011 waren es 150 Milliarden EU-weit)", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des EU-Parlaments. ****

"Angesichts dieser Tatsachen, ist es skandalös, dass sich die FPÖ der Stimme enthält, wenn es darum geht Millionen von Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Wir wollen keine 'lost generation', und werden weiterhin dafür kämpfen, dass junge Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Bildung bekommen!", macht Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ) deutlich. Man müsse nun gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse vorgehen, eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich könnte tausende neuer Jobs schaffen.

Europaweites Ziel müsse laut Regner und Moitzi eine Beschäftigungs-und Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild sein. Zauderer und Verweigerer wie die FPÖ seien hier Mühlsteine am Weg zu einer echten Lösung für junge Menschen. (Schluss) mis/mp

