100.000 Euro für Licht ins Dunkel

Lidl-Kunden ermöglichen ausgezeichnetes Ergebnis

Wien (OTS) - Bereits seit 2008 unterstützt Lidl Österreich die Hilfsorganisation, in diesem Jahr konnte das bisher beste Ergebnis erzielt werden. Dank der aktiven Unterstützung der Lidl-Kunden wurden insgesamt 100.000 Euro gesammelt und an die Hilfsorganisation Licht ins Dunkel übergeben.

Schutzengerl für den guten Zweck

Den gesamten Advent über waren in den knapp 200 Lidl-Filialen österreichweit viele Licht-ins-Dunkel-Artikel, wie etwa kleine Schutzengerl aus Ton im Verkauf, deren Reinerlös nun direkt an die karitative Organisation geht. Zu haben waren unter anderem auch selbstgebastelte Weihnachts-Holz-Sterne von "anderskompetent", einer Arbeitsgemeinschaft, die sich um die Rehabilitation und die Integration von Menschen mit Handicap kümmert. So hilft Lidl zweifach, fördert einerseits die Beschäftigung von benachteiligten Menschen und hilft andererseits im Rahmen von Projekten für Licht ins Dunkel.

Lidl Österreich hat das Ergebnis aus dem Verkauf noch aufgerundet und kann somit die stolze Summe von 100.000 Euro an Licht ins Dunkel überweisen. Zusätzlich zu dieser Summe wurden durch den Verkauf von Sirius-Produkten, wie etwa die bekannten Riesenzünder, weitere 12.000 Euro für Licht ins Dunkel lukriert, die direkt vom Hersteller Sirius an die Hilfsorganisation übergeben werden. Somit darf sich Licht ins Dunkel über Spenden von mehr als 112.000 Euro freuen.

Dank gilt den Lidl-Kunden

"Unsere Kunden haben auch heuer wieder einen wertvollen Beitrag geleistet, dafür sind wir dankbar, das macht uns stolz. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen", so Lydia Kaltenbrunner, Geschäftsbereichsleitung Personal bei Lidl Österreich.

Seit 2008 spendet Lidl Österreich für Licht ins Dunkel. Mit kräftiger Unterstützung der Lidl-Kunden konnten in den vergangenen vier Jahren mehr als 320.000 Euro an die Organisation übergeben werden.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

