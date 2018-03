Motivieren und Konflikte lösen wichtig für erfolgreiche Mitarbeiterführung - Praxisnahes Training für Führungskräfte

Hamburg (ots) - Führungskräfte müssen, neben ihren eigentlichen Aufgaben, nicht selten Teamkonflikte lösen und hohe Erwartungen an ihre Person erfüllen. Oft ist es schwierig seine Position als Vorgesetzte souverän und klar zu vertreten, aber die Mitarbeiter auch motivierend zu führen. In dem zweitägigen Seminar "Führungskompetenz - Die eigene Position als Führungskraft finden" am 25. und 26. Februar 2013 in Hamburg unterstützen die erfahrenden Management-Coaches Manfred und Iris Schwarz zielsicher dabei.

Die Referenten geben unterschiedliche Instrumente für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung an die Hand. Sie zeigen den Teilnehmern, wie sie mit Teamkonflikten professionell umgehen, wie sie Mitarbeitergespräche richtig führen und Aufgaben delegieren. Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer ihre gesetzten Meilensteine erreichen, eigene Ressourcen optimal nutzen und ihr Team erfolgreich leiten.

Veranstaltungstermin: "Führungskompetenz - Die eigene Position als Führungskraft finden" am 25. und 26. Februar 2013 in Hamburg

Weitere Informationen zu den Inhalten, den Referenten und der Online-Anmeldung erhalten Interessierte unter:

www.media-workshop.de/pm/1935

Zu den Referenten:

Manfred Schwarz ist Coach im Bereich Unternehmenskommunikation und Ghostwriter für Präsentationen und Reden. Seit fast zehn Jahren bietet er Seminare und Workshops im Bereich Unternehmenskommunikation und Führungskräfteentwicklung an. Darüber hinaus ist er Autor und Herausgeber von Büchern u. a. zu Themen wie Karriere, Führungswissen und Veränderungskommunikation.

Iris Schwarz ist Diplom-Sozialpädagogin und Supervisorin und besitzt langjährige Führungspraxis in der öffentlichen Verwaltung. Die erfahrene Trainerin bildet seit Jahren Coaches und Führungskräfte aus und begleitet Veränderungs- und Entwicklungsprozesse in Unternehmen. Ihre Schwerpunkte umfassen dabei das Arbeiten am persönlichen Entwicklungspotenzial sowie Team-Coachings und Konfliktmanagement.

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels. Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder: www.media-workshop.de

Das neue Seminarprogramm 2013 zum Download:

http://www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

Rückfragen & Kontakt:

MEDIA WORKSHOP - Seminare // Trainings // Coachings

Stephanie Langeloh

Telefon: +49 40-2263 5998

E-Mail: team @ media-workshop.de