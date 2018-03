Korrektur zu OTS 0127: Aviso Fototermin "Super-Kran" beim Bildungscampus Hauptbahnhof

Wien (OTS) - Der Fototermin findet am Dienstag, 22.1., nicht wie versehentlich in der Überschrift angegeben, am 21.1. statt.

Korrigierte Fassung:

Aviso Fototermin 22.1.: "Super-Kran" beim Bildungscampus Hauptbahnhof

Für eine Woche ist ab kommenden Montag (21.1) auf der Baustelle des Bildungscampus Hauptbahnhof ein Super-Autokran im Einsatz. Der 84 Tonnen schwere Autokran LTM 1400, der aus Lanzendorf (NÖ) kommt und als Schwertransport kürzlich auf der Baustelle eingetroffen ist, wird zwischen 21. und 23.1. insgesamt 9 Stahlbeton-Fertigteilträger mit einem Gewicht von jeweils 56 Tonnen und einer Länge von knapp 30 Metern für die Deckenkonstruktion des zukünftigen Turnsaales des Bildungscampus verheben. Im Moment des Verhebens wird dabei das beachtliche Gesamtgewicht von 310 Tonnen erreicht (Krangewicht+Abspannung+Balast+Träger). Weiters kommt der XXL-Kran bei der Montage diverser Elementecken für den Plafond der zukünftigen Turnhalle zum Einsatz.

Vertreter der Medien, insbesondere FotografInnen, sind herzlich dazu eingeladen, Dienstag (22.1.) um 9.00 Uhr die laufenden Einhebearbeiten des XXL-Autokrans mitzuerleben.

"Super-Kran" beim Bildungscampus Hauptbahnhof



Datum: 22.1.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Baustelle Bildungscampus Eingang: 10., ggü. Ecke

Sonnwendgasse/Gudrunstraße

1100 Wien



