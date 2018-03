ÖVP - T E R M I N E

(4. Woche vom 21.1. bis 27.1.2013)

MONTAG, 21. Jänner 2013 08:30 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt gemeinsam mit LR Pernkopf und Landwirtschaftskammerpräsident Wlodkowski zur Pressekonferenz anlässlich der 60. Wintertagung (Rondo, Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 08:30 MEP Elisabeth Köstinger bei der 60. Wintertagung des Ökosozialen Forums sowie bei der Podiumsdiskussion zum Thema "Wie viel Landwirtschaft brauchen wir?" (Austria Center, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 09:30 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die 60. Wintertagung (Rondo, Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 12:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner: Arbeitsgespräch mit Dr. Martin Meyer, Regierungschef-Stv. Fürstentum Liechtenstein (BMWFJ) 13:00 BM Dr. Beatrix Karl übergibt einen Scheck an das SOS-Kinderdorf (Bundesministerium für Justiz, blauer Salon, Museumstraße 7, 1070 Wien) 13:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner: Antrittsbesuch Chinesischer Botschafter ZHAO Bin (BMWFJ) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe und beim ECOFIN (bis 22. Jänner, Brüssel) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Informellen Rat Allgemeine Angelegenheiten, Treffen der Europaminister und bilateralen Gesprächen mit Vertretern der Westbalkanstaaten (bis 22. Jänner, Dublin) DIENSTAG, 22. Jänner 2013 9:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält Vortrag beim ÖHV Hotelier- Kongress 2013 (Hofburg, Großer Redoutensaal, Josefplatz, 1010 Wien) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am Ministerrat teil (Bundeskanzleramt, 1010 Wien) 11:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner: Antrittsbesuch Deutscher Botschafter Detlev Rünger (BMWFJ) 19:00 StS Sebastian Kurz bei der Veranstaltungsreihe des Österreichischen Integrationsfonds "Netzwerk erfolgreich in Österreich" (Haus Habibi, Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich zeichnet im Rahmen der GRÖ Bundestagung gemeinsam mit LR Pernkopf GenussRegionen aus (Festsaal Schloss Weinzierl, Weinzierl 1, 3250 Wieselburg) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe und beim ECOFIN (Brüssel) StS Dr. Reinhold Lopatka beim bilateralen Besuch in Peru, gemeinsam mit EU-Kommissar Tajani (bis 24. Jänner) KO Karlheinz Kopf bei Treffen mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments (bis 23. Jänner, Brüssel) MITTWOCH, 23. Jänner 2013 9:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt an der Tagung "Jugendstrategie: Ziele. Erfolge. Pläne" teil (Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien) 10:30 Vizepräsident des EU-Parlaments MEP Mag. Othmar Karas nimmt am Neujahrsempfang des belgischen Königs teil Königlicher Palast (Brüssel) 14:00 Amtseinführung der neuen Präsidentin des Arbeits- und Sozialgerichts Wien Dr. Olga Stürzenbecher-Vouk durch BM Dr. Beatrix Karl in der Aula des Justizpalastes (Schmerlingplatz 11, 1011 Wien) 18:30 Vizepräsident des EU-Parlaments MEP Mag. Othmar Karas diskutiert bei einem Board Meeting der Kangaroo Group über deren Arbeitsprogramm 2013 Europäisches Parlament (Brüssel) DONNERSTAG, 24. Jänner 2013 09:00 BM Dr. Maria Fekter eröffnet die Veranstaltung "Steuertag 2013" (Austria Center, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält zum Fachtag Grünland- und Viehwirtschaft anlässlich der 60. Wintertagung eine Rede (Puttererseehalle, Aigen im Ennstal) 11:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält Vortrag beim Jahresauftakt der Spängler Bank (Bankhaus Spängler, Hauptplatz 20, 4020 Linz) 14:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält zum Fachtag Schweineproduktion anlässlich der 60. Wintertagung eine Rede (Haus der Landwirtschaft, Rennbahnstraße 15, 4600 Wels) 17:00 Vizepräsident des EU-Parlaments MEP Mag. Othmar Karas nimmt an der Podiumsdiskussion "Bedeutung der Serviceclubs für unsere Gesellschaft - heute und morgen" teil (Parlament, Dr-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien) 18:00 StS Sebastian Kurz beim Kamingespräch mit der Jungen Wirtschaft (Rathauspark 1, 6850 Dornbirn) 18:30 Vizepräsident des EU-Parlaments und Sprecher des Bürgerforum Europa 2020 MEP Mag. Othmar Karas diskutiert u.a. mit MEP Evelyn Regner zum Thema "Lobbying in der EU – Verhaltensregeln und Qualitätsstandards" (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Maria Fekter zu Besuch beim Finance Club (Hotel Sacher, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien) 21:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Wiener Philharmonikerball teil (Musikverein, Bösendorferstraße 12, 1010 Wien) 22:00 Vizepräsident des EU-Parlaments MEP Mag. Othmar Karas nimmt am Philharmonikerball teil (Musikvereinsgebäude, Bösendorferstraße 12, 1010 Wien) StS Dr. Reinhold Lopatka beim EU-CELAC-Gipfel, beim Außenministertreffen und beim Treffen des Gouverneursrates der EULAC-Stiftung sowie bei bilateralen Gesprächen mit Außenministern Lateinamerikas (bis 27. Jänner) BM Dr. Beatrix Karl bei der Abgeordnetenkonferenz der Steirischen Volkspartei in 8171 St. Kathrein am Offenegg 2 (bis 25. Jänner) FREITAG, 25. Jänner 2013 09:00 Referat "Die Zukunft Österreichs" von BM Dr. Maria Fekter beim Unternehmerfrühstück (Saal der Wirtschaftskammer Melk, Abt Karl Straße 19, 3390 Melk) 11:00 Vizepräsident des EU-Parlaments und Sprecher des Bürgerforum Europa 2020 MEP Mag. Othmar Karas nimmt bei der Diskussions-Veranstaltung "Was sollen Politiker dürfen, was müssen Politiker können?" teil (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 16:00 BM DI Nikolaus Berlakovich zeichnet die GewinnerInnen des Wettbewerbs "Regionale Jause für die Pause" aus (Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 15:00 Vizepräsident des EU-Parlaments MEP Mag. Othmar Karas nimmt beim Programmkongress der Volkspartei Niederösterreich teil (IMC FH Krems, Alauntalstraße, AM Campus Krems, Trakt G1, 3500 Krems) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Neujahrsempfang der OÖVP Bezirk Rohrbach teil (Vereinshaus Aigen) 19:00 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim ÖVP-Neujahrsempfang in Schwanenstadt (Stadtsaal, 4690 Schwanenstadt) 19:00 KO Karlheinz Kopf bei der Gala des Vorarlberger Fußballverbandes (Veranstaltungssaal Cubus, Wälderstraße 5, 6922 Wolfurt) 20:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der feierlichen Eröffnung des Wiener Polizeiballs (Wiener Rathaus, Rathausplatz 1, 1010 Wien) SAMSTAG, 26. Jänner 2013 21:30 BM Dr. Beatrix Karl bei der Grazer Opernredoute (Kaiser-Josef- Platz 10, 8010 Graz) MEP Elisabeth Köstinger beim Jagdsymposium 2013 des Internationalen St. Hubertus Ordens zum Thema "Entwicklungen und Tendenzen zur Jagd in der EU" (St. Georgen am Längsee, Kärnten)

