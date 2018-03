Neue Park & Drive-Anlage in Leobersdorf eröffnet

Insgesamt 90 zusätzliche Pkw-Stellplätze

St. Pölten (OTS/NLK) - Um den Pendlerinnen und Pendlern auf ihrem Weg in die Arbeit die Möglichkeit zu bieten Fahrgemeinschaften zu bilden, wurde vor kurzem von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll eine Park & Drive-Anlage am Kreuzungspunkt der A 2 Anschlussstelle Leobersdorf mit der Landesstraße B 18 Hirtenberger Straße auf dem Areal des Einkaufszentrums Bloomfield in Betrieb genommen.

"Von Park and Drive profitieren sowohl die Pendlerinnen und Pendler als auch die Umwelt. Die Pendler haben durch die Fahrgemeinschaften einen finanziellen Vorteil, die Umwelt wird durch die Einsparung von Pkw-Fahrten entlastet", so Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.

Mit dieser neuen Parkanlage in Leobersdorf stehen den Pendlern insgesamt 90 zusätzliche Pkw-Stellplätze zur Verfügung, eine Erweiterung ist je nach Bedarf möglich. In ganz Niederösterreich gibt es über 1.300 Park & Drive-Abstellflächen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Bürgerinformation, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812 60141.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk