SPÖ-Termine von 21. Jänner bis 27. Jänner 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 21. Jänner 2013:

18.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt ein zur Präsentation der ORF Dokumentation "Nationale Träume - Ungarns Abschied von Europa?" mit Josef Kirchberger (Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik - Begrüßung) und Kurt Stocker (Produzent, Dor Film). Im Rahmen der Präsentation diskutieren SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Swoboda sowie der Journalist und Autor Paul Lendvai unter der Leitung der Journalistin Rubina Möhring. Anmeldung unter Tel. 01-40110-3330 oder veranstaltung @ spoe.at ist unbedingt erforderlich! (SPÖ-Klub, Parlament, Haupteingang, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer diskutiert mit SP-NÖ-Landesvorsitzendem Sepp Leitner über ihr Buch "Wer den Weg nicht kennt, wird das Ziel nicht finden"; Moderation: Günther Sidl (Stadtsaal, Linzerstraße 3-5, 3390 Melk).

DIENSTAG, 22. Jänner 2013:

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer stattet der Republik Montenegro einen offiziellen Besuch ab und absolviert in der Hauptstadt Podgorica folgendes Programm:

10.15 Uhr Arbeitsgespräch mit Parlamentspräsident Ranko Krivokapic(Parlament);

11.00 Uhr Pressekonferenz mit Parlamentspräsident Krivokapic (Parlament);

11.20 Uhr Treffen mit dem Komitee für internationale Beziehungen (Parlament);

12.05 Uhr Eröffnung der vom österreichischen Parlament und von der ERSTE Stiftung eingerichteten "Demokratiewerkstatt" (Parlament); 13.15 Uhr Informationsaustausch mit Staatspräsident Filip Vujanovic (Villa "Gorica");

13.45 Uhr Informationsaustausch mit Premierminister Milo Dukanovic(Villa "Gorica").

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

14.00 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Betriebsbesuch im The Ritz Carlton (Schubertring 5-7, 1010 Wien).

18.00 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer hält anlässlich der Ausstellungseröffnung "Max Ernst Retrospektive" die Eröffnungsrede (Albertina; 1010 Wien, Albertinaplatz 1).

18.30 Uhr Innovationsministerin Doris Bures nimmt im Rahmen des Science Forums zum Thema "Smart Cities brauchen soziale Innovationen" an einer Diskussion mit Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner (Wissenschaftlicher Leiter Zentrum für Soziale Innovation, ZSI), Rektor Dr. Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst, Wien) und Prof. Wolfgang Knoll (Geschäftsführer, Austrian Institute of Technology-AIT, Wien) teil. Moderation: Pensionistenverbands- und GFF-Präsident Karl Blecha (Novomatic Forum Friedrichstraße 7, vis á vis Secession, 1010 Wien).

MITTWOCH, 23. Jänner 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bundesländertag in der Steiermark (u.a. Betriebsbesuch Lehrwerkstätte Knittelfeld, Betriebsbesuch ATB, Besuch des Pensionisten Info-Zentrums in Pöls, Besuch Gerontopsychologisches Zentrum St. Peter am Kammersberg).

19.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger hält im Rahmen des 47. Gesundheitspolitischen Forums "Die Gesundheitsreform: Verbesserungen für Patientinnen und Patienten" ein Referat und nimmt an der anschließenden Podiumsdiskussion teil (Schwarzenbergplatz 7, Dachgeschoss, 1030 Wien).

20.00 Uhr Frau Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2013 teil (Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse, Feststiege 2, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 24. Jänner 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Oberösterreich.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr reist als Mitglied einer Delegation aus Europäischen Abgeordneten, MEPs sowie Israelischen Abgeordneten von 24. bis 25. Jänner nach Budapest, um bei den verantwortlichen PolitikerInnen zu protestieren und Wege zu diskutieren, wie die antisemitische und romafeindliche Politik Ungarns zu stoppen ist. Am 24. Jänner am Nachmittag wird ein Treffen mit VertreterInnen der jüdischen Gemeinde stattfinden. Am 25. Jänner findet um 9 Uhr ein Treffen mit dem ungarischen Justizminister Tibor Navracsics statt. Danach findet um 11 Uhr ein Treffen mit Zoltan Balog, dem Minister of Human Resources (culture, education, welfare, integration) statt (24./25.1., Budapest, Ungarn).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Bedeutung der Serviceclubs für unsere Gesellschaft - heute und morgen". Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Keynote zu "Serviceorganisationen im sozialen Umfeld" (Parlament, Lokal VI).

18.00 Uhr Das Dr. Karl-Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), die Southeast European Cooperative Initiative, die Politische Akademie und das Vienna Economic Forum laden zum Vortrag von Ali Ahmeti (President of the party Democratic Union for Integration in Macedonia - DUI) zum Thema "Western Balkans and EU-Integration: Perspectives for Macedonia". Der Vortrag findet in englischer Sprache statt (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

20.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht gemeinsam mit LH-Stv. Peter Kaiser das Theaterstück "Alle sieben Wellen" von Daniel Glattauer (Neue Bühne Villach, Rathausplatz 1, 9500 Villach).

FREITAG, 25. Jänner 2013:

8.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet den Kongress "Psychische Erkrankungen von Suchtkranken - Sucht als Komorbidität" (Palais Ferstl, Strauchgasse 4, 1010 Wien).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung der Präsidialkonferenz des Nationalrates (Parlament).

10.00 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer hält anlässlich des 7. Europäischen Datenschutztages zum Thema "Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz unter besonderer Beachtung von Social Media" die Eröffnungsrede (Bundeskanzleramt, Kongresssaal, Ballhausplatz 2, 1014 Wien).

11.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung der Untergruppe Direkte Demokratie im Rahmen der Arbeitsgruppe Parlamentarismusreform (Parlament).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zur Premiere der Oper "Spiegelgrund" von Peter Androsch. Um 11 Uhr findet eine Voraufführung für SchülerInnen und Lehrlinge statt (Parlament).

SAMSTAG, 26. Jänner 2013:

20.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht den 63. Wiener Ärzteball (Wiener Hofburg, 1014 Wien).

20.30 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Ball der SPÖ Guntramsdorf (Sporthalle Guntramsdorf, Rohrgasse 8, 2353 Guntramsdorf).

SONNTAG, 27. Jänner 2013:

17.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält die Laudatio beim Neujahrsempfang der SPÖ Frauen OÖ (Offenes Kulturhaus, OK Platz 1, 4. Stock, Mediendeck, 4020 Linz).

